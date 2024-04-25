Yalnızlığın en kötüsü

• “Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra ondan kendi eşini var etti.” (Züber Suresi, 6)

• “Allah, kendi yolunda [birbirine] kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde [kendi yolunda] savaşanları sever.” (Saff Sûresi, 4)

• “Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır.” (Münâvî, III, 470)

• “Yalnızlık, kötü arkadaştan daha hayırlıdır; sâlih bir arkadaş ise yalnızlıktan daha iyidir…” (Hâkim, III, 343; Beyhakî, Şuab, 256/4993)

• “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı mânevîye göre olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın mâhiyeti nazara alınmamalı.” (Bediüzzaman Said Nursî)

• “Madem Rahîm bir Hâlıkımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem O var; bizim için herşey var. Madem O var; melâikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil; hâli dağlar, boş sahrâlar Cenâb-ı Hakkın ibâdıyla doludur. Zîşuuribâdından başka, O’nun nuruyla, O’nun hesabıyla taşı da, ağacı da birer mûnis arkadaş hükmüne geçer, lisan-ı halle bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler.” (Bediüzzaman Said Nursî)

• “Bu zaman, ehl-i hakîkat için, şahsiyet ve enâniyet zamanı değil. Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı mânevî hükmeder ve dayanabilir.

Büyük bir havuza sahip olmak için, bir buz parçası hükmündeki enâniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa, o buz parçası erir, zâyi olur; o havuzdan da istifâde edilmez.” (Bediüzzaman Said Nursî)

• “İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa, yol kesenlerin beli o kadar kırılır.” (Mevlâna)

• “Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir.” (Mevlâna)

• “Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki.” (Goethe)

• “Bir derin kuyuya benzer yalnız. Taş atmak kolaydır içine: ama bu taş dibe inecek olursa, kim çıkarabilir?” (Nietzsche)

• “Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez.” (Michel Foucault)

• “Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur.” (Aldous Huxley)

• “Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır.” (George Sand)

• “Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının imkânsız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder.” (Carl Gustav Jung)

• “Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.” (Çehov)

• “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.” (J. Newton)

• “Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur.” (Hasan Ali Toptaş)

• “Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz?” (Peyami Safa)

• “Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!” (Niyazî-i Mısrî)

• “Mümin yalnızlıktan ve kendi başına kalmaktan hoşlanır. Münafık ise kalabalıktan hoşlanır.” (İmam-ı Gazalî)

• “Kibirin en kesin tedavisi, yalnızlıktır.” (Thomas Wolfe)

• “Yaşlandıkça, yalnızlıkla daha iyi anlaşıyorum.” (Sienna Miller)

• “Büyük bir yalnızlık olmadan, ciddi bir eser verilemez.” (Picasso)

• “Her şeye rağmen, ara sıra yalnız kalmaya çalış.” (George Herbert)

• “Yalnızlık, bütün büyük ruhların kaderidir.” (Arthur Schopenhauer)

(Genç Yorum, Nisan 2024 sayısından alınmıştır)