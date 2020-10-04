En güzel dayanışma: Ahilik

Can Kardeş, kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan ahiliği kapağına taşıdı.

Can Kardeş, Ekim ayında Ahilik Haftası’nı kapak dosyasına taşıyor. Derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, Ahi Evran ve Ahilik hakkında bir yazı kaleme aldı. Bilindiği gibi 8-12 Ekim tarihlerinde birçok il ve ilçelerde Ahilik Kültür Haftası kutlanıyor. Kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan teşkilât hakkında detaylı bilgilere Renkli Düşünceler sayfasında ulaşabilirsiniz.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı “Peygamberimiz ve yaşlılar” başlıklı yazısında, Arif ve dedesinin sohbetine şahit olacaksınız. Makas Eller köşesinde ise, Şule Gülgün okurları için tabaktan balık yapıyor. Hem pratik, hem de eğlenceli bu faaliyeti severek yapaksınız. Mehtap Yıldırım Yükselten’in “İlk okul ve ilk öğretmenimiz” başlıklı yazısında başarılı olmanın yöntemlerini ve örnek alınması gereken eğitim modelini kaleme aldı.

Hayvanlar Âlemi’nde bu sayı, İrem Demir okurları gökyüzüne çıkarıyor. muhteşem görünümü ve ilginç özellikleriyle Kartalı daha yakından tanıyacaksınız. Berfin Karakoyun, Mikrofon Sende köşesinde miniklere soruyor; sence hayvanları nasıl koruyabiliriz? Birbirinden ilginç cevaplar sizi bekliyor!

DİNE HİZMET EDEN BİR CUMHURİYET

İnci Karaman’ın kaleminden... “Dine Hizmet Eden Bir Cumhuriyet” başlıklı yazıda, Bediüzzaman’ın Cumhuriyet hakkındaki görüşlerini tarihi bilgilerle size aktarıyor. Origami, önce hikâyesi sonra da faaliyeti ile sayfalarda yerini aldı. Kâğıttan Tilki yapmak ister misiniz? Haydi, sayfaları karıştırmaya başlayın...

Ne Haber bölümünde, Kübra Örnek Korkmaz “Minik kalpler iyilik evi”ni ziyaret ediyor. Balat’ta bulunan Minik Kalpler iyilik evi, ihtiyaç sahibi çocukların üşüyen kalplerini ısıtıyor. Haberin detayları derginizde!

Fenlerin Dili sayfası, “Mevsimler Nasıl Oluşur?” sorusuna cevap arıyor.

ÇİZGİ KAHRAMANLAR SAYFALARI RENKLENDİRİYOR!

Can Kardeş Dergisi’nin kahramanları macerasına devam ediyor. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar, Şenlik, İkizler ve Asya ile Zamana Yolculuk, yeni konularıyla dergide yerini aldı.

Derginiz yine dopdolu!

Keyifli okumalar…