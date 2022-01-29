İnsanın yaradılış gayesi

İSLÂM’IN BEŞ ŞARTINDAN “NAMAZ” BÜTÜN İBADET ÇEŞİTLERİNİ İÇİNE ALIR

Bizzat Yeni Asya Neşriyat’ın, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlediği risalelerden birisi de “Namaz ve Hikmetleri” olup, “en son tanzim” versiyonunda yerini almış bulunuyor. (Diğer “orijinal” derlemeler: *Alevîlik ve Ehl-i Beyt Risalesi, *Deprem: Sebep ve Hikmetleri, *Hürriyet-Adalet-Meşveret, *Medrese-i Yusufiye Risalesi, *Müsbet Hareket, *Vesvese Bahsi...)

“Lügatçe, dipnot, indeks”li eser “Namazın mahiyeti,” “Namazın ehemmiyeti,” “Namaz kıraatları,” “Namazı terk etmek ve neticeleri,” “Namaz ve Peygamberimiz (asm),” “Namazla ilgili fıkhî tesbitler” ile “Bediüzzaman Said Nursî ve namaz” başlıklı yedi bölümden oluşuyor. (Elimizdeki nüsha Ocak 2020 tarihli “ilk baskı” olup, 11,5 x 16,5 cm ebadında ve 320 sayfa.)

Kitap “takdim” yazısında şöyle tanıtılmakta:

“Risale-i Nur’da insan ‘kâinatın özeti,’ Fatiha ‘Kur’ân’ın misali’ olarak ifade edildiği gibi namaz da bütün ibadet nevilerini içine alan ve bütün varlıkların ibadet tarzlarına işaret eden ‘kudsî bir harita’ olarak tarif edilmiştir. Ayrıca ‘Namazın mânâsıCenab-ı Hakk’ı tesbih, tâzim ve şükürdür.’ denilerek ‘tesbih, hamd ve tekbir’in namazın çekirdekleri hükmünde olduğu ve bu sebeple namazdan sonra otuz üçer defa tekrar edilerek namazın mânâsını takviye ettiği belirtilmiştir.

“Namaz ibadetinin mahiyet ve ehemmiyeti; namazın ‘dinin direği’ ve ‘mü’minin mi’racı’ olması; namazdaki harekâtın, okunan âyet ve duâların mânâları; farz namazın beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti; nefs-i emmarenin seslendirdiği ‘Namaz iyidir, fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur! Bitmediğinden usanç veriyor...’ sözlerine karşılık insanı uyandıran, gayet tatmin edici ve muknî ‘ikaz’lar; namaz kılmanın bedene ağır bir yük olmayıp aksine hem ruha hem de bedene hafiflik ve rahatlık verdiği; yirmi dört saatten bir saati beş vakit namaza vererek ebedî saatler kazanmanın büyük bir ahiret ticareti olduğu; günün yirmi üç saatini fânî dünyaya verip bir tek saati farz namaza vermemenin büyük bir akılsızlık olacağı; namazın dünyada, kabirde, mahşerde ve sıratta büyük manevî kazançlar sağladığı; namaz kılmamanın ise hem dünyada hem de ahirette büyük sıkıntıları netice verdiği... gibi konular Risale-i Nur’da namazla ilgili olarak ele alınan başlıca konulardır.

“İşte, elinizde tuttuğunuz ‘Risale-i Nur Külliyatı’nda[n] Namaz ve Hikmetleri’ isimli eser genel olarak bu konular muvacehesinde, yine Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinden orijinal metinlerin belli bölüm başlıkları altında bir araya getirilmesiyle tanzim edildi...”

Elbette bütün kısımlar önemli, fakat bizim burada dikkatinize arz etmek istediğimiz son bölüm ki orada şu mühim konular mevcut:

“*Said Nursî, Meclis-i Mebusan’da milletvekillerine namazın ehemmiyeti hakkında bir beyannâme dağıtmıştır * ‘Millet, başındakini mütedeyyin ve namazlı görmek ister.’ * ‘Namazın kılınmasıyla yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var.’ * ‘Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur!’ *Said Nursî’nin Miran Aşiret reisi Mustafa Paşayı zulümden nehyedip namaza dâvet etmesi * ‘Olsa olsa namazın kerametidir...’ *Kurşunlara göğsünü germeden önce kılınan namaz! *Bediüzzaman’ın hapishanede kaldığı sırada halk tarafından camide namazda görülmesi! *Said Nursî’nin camide imamlık vazifesi *Şiddetli hastalık zamanlarında dahi namazlarını asla terk etmedi *Üstad yanına gelenlere ‘farzları yapıp kebâiri terk etmeleri’ni ihtar ederdi...”

Editör: ORHAN GÜLER