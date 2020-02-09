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9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Rehberimiz Hizmet Rehberi

09 Şubat 2020, Pazar
Risale-i Nur’da ihlas-uhuvvet-sadakat ve diğergamlık konulu seminerde konuşan Nuray Serim Hasbaş, “Nur Talebelerinin rehberi ‘Hizmet Rehberi’dir” dedi.

Nuray Serim Hasbaş, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Risale-i Nur’da ihlâs-uhuvvet-sadâkat ve diğergamlık konulu seminer verdi. 2 gün devam eden seminerin ilk günü Bediüzzaman’ın kâinata değişmem dediği ve kahraman talebesi Zübeyir Gündüzalp’in hizmet çalışmaları ve metodu ele alındı. Hasbaş, Gündüzalp’in sadâkat için söylediği sözleri şöyle aktardı: “Risale-i Nur Talebesinde olması gereken üç mühim hususiyet ihlâs-ı tam, sadâkat-ı tam ve sabr-ı cemildir. Bu vasıflar içinde en hakim vasfı sadâkattir.” Nuray Serim Hasbaş sadâkatin önemine vurgu yaparak, bu metodla ilgili Risale-i Nur’un birçok yerinden derlediği notları paylaştı.

Her işin bir rehberi vardır

Seminerin ikinci gününde Hizmet Rehberi ve Lâhikaları okumanın önemine değinen Hasbaş, “Her işin bir rehberi vardır. Her işin sahibi kendi mesleğinin esaslarını, hususiyetlerini o rehberden öğrenir. Nur Talebelerinin rehberi ise ‘Hizmet Rehberi’dir. Hizmet Rehberi Nur Talebesinin navigasyonudur” dedi. Hasbaş, ahlâk konusuna da dikkat çekerek, Hz. Peygamber’in (asm) ‘Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim’ hadisini aktardı ve ahlâk konusunda Risale-i Nur’dan bölümlerle aktardı.

Nurlar’a muhatap olmak önemli iştir 

Hasbaş, “Bediüzzaman Hazretleri’nin asrın hastalıklarına Kur’ân eczahanesinden terkip ettiği ilâçlar olan Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak ve ona muhatap olmak önemli bir iştir. Eserleri dikkat, teenni ve tefekkürle okumak gerekir. Risale-i Nur’un gıda ve taam hükmündeki hakikatler, bütün hislere hitap eder. O zaman bu eserleri hakkıyla anlamaya ve kabul ederek okumaya çalışmak gerekir” ifadelerini kullandı. 

NURCAN BOLAT - SERAP TAN ÖZKURT

Etiketler: rehber, hizmet rehberi
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