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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

22 Şubat’ta gazetemizde buluşalım

Yeni Asya'dan Size
17 Şubat 2020, Pazartesi 00:02
Yayın hayatımızdaki 50. yılımızın ve yarım asrımızın son haftasına da girdik.

Önümüzdeki 21 Şubat, yani haftaya Cuma günü 51. yılımızla birlikte ikinci yarım asrımıza da girmiş olacağız nasipse.

Gazetemizde çıkan duyurularda ilan edildiği ve geçen hafta köşemizde yazdığımız gibi, 22 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde yapacağımız programa okurlarımızı ailecek bekliyoruz inşaallah.

Evvelce yaptığımız formatta gerçekleşecek olan programda Yeni Asya’nın yarım asır boyunca büyük zorluk ve engelleri aşarak yaptığı hizmetleri hep birlikte bir kez daha paylaşacağız.

Bidayetten beri bu hizmete gönül ve emek vermiş isimsiz kahramanların hatıralarını dinleyeceğiz.

Sürprizlerimiz olacak.

Tekrar hatırlatalım:

18:00’de başlayacak olan yemeğin ve bilâhare kılınacak akşam namazının ardından 19:30’da başlamasını planladığımız programımızda buluşalım.

***

51. yıl özel sayımız

Her 21 Şubat’ta olduğu gibi, 51. kuruluş yıldönümümüzü idrak edip ikinci yarım asrımıza gireceğimiz ve Cuma’ya tevafuk eden bu 21 Şubat’ta da gazetemizi özel sayı olarak hazırlıyoruz.

20 sayfa olarak çıkacak olan özel sayımız için taleplerinizi Abone-Dağıtım Planlama Birimimize 19 Şubat Çarşamba akşamına kadar bildirmenizi bekliyoruz.

E-mail: abone@yeniasya.com.tr

Tel: +90 545 344 68 56

WhatsApp: +90 545 344 68 56

Tel: +90 212 655 88 59-60-61

Dahilî: 1602

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Seferberlikte son tarih

Yönetim Kurulumuzun başlattığı ve devam etmekte olan ikinci 50 yıl seferberliğimize katılım için son tarihin 1 Mart olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

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Samsun Kitap Fuarı

İstanbul’daki CNR Kitap Fuarı dün sona ererken, Cumartesi günü başlayan Samsun Kitap Fuarı 23 Şubat Pazar günü bitimine kadar devam edecek.

Samsun başta olmak üzere çevredeki bütün okurlarımızı ve kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Ardından gelecek olan Ankara ve Hatay fuarlarımızı da şimdiden duyuruyoruz.

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Gelişmelerin doğruladığı ikazlarımız

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un başörtüsü için yaptığı özeleştiri, 22 yıl önce 24 Mart 1998 tarihli manşetimizdeki “Başörtüsü yasağı orduya zarar verir” uyarımızı tekrar gündeme taşır ve duruşumuzu teyid ederken, Suriye’deki gelişmeler de iç savaşın başından itibaren, özellikle de bu ülkedeki sınırötesi operasyonlar başladıktan sonra yaptığımız mükerrrer ve ısrarlı ikazların isabetini bir defa daha gözler önüne serdi.

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