52. yılımıza hazırlanıyoruz

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan gazetemizin 52. yıldönümünü idrak etmemize sayılı günler kaldı.

Allah nasip ederse iki hafta sonra 51. yılımızı tamamlayıp 52. yılımıza gireceğiz,

Her kuruluş yıldönümünde olduğu gibi, bu seneki 21 Şubat için de özel hazırlıklarımız var, çalışmalarımız devam ediyor.

Bunlardan biri, daha önce de duyurduğumuz kutlama programımız.

Geçen sene dahil, son yıllarda gazetemiz salonunda yaptığımız programımızı bu yıl malûm kısıtlamalar sebebiyle online olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Zoom üzerinden yapmayı ve EuronurTV ile gazetemizin portalından canlı yayınlanmasını düşündüğümüz program için belirlediğimiz tarih 21 Şubat Pazar, saat 14:00.

Bu yılki programın ana teması:

Dünyada Yeni Asya.

Avustralya, Almanya, Avusturya ve KKTC gibi, okurlarımızın bulunduğu yerlerden birer konuşmacı, oraya gazetemizin nasıl ulaştığını ve hangi safahattan geçerek bugünlere geldiğini anlatacak.

Bu konuşmacılar bulundukları ülkelere ilk giden nesilden olacak ve gittikleri günden bugüne oradaki Yeni Asya varlığının serencamını özetleyecekler.

Böylece, yurt dışı yayın hizmetlerimizi de konuşmaya başladığımız bir merhalede, 51 yıl önce “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolasıyla yola çıkmış olan Yeni Asya’nın bu parolasını “Gayemiz yeryüzü sathını bir mektep yapmaktır” şeklinde güncelleyerek, hizmetimizi küresel boyuta taşıma niyet, irade ve duamızı dile getirmiş olacağız inşaallah.

Detay bilgileri ilerleyen günlerde okurlarımızla paylaşacağız.

Burada bir kez daha ifade edelim:

Ders ve etkinliklerinde zoom kullanan mahallerimizin, kotalarını 21 Şubat’ta bu programa tahsis etmelerini bekliyoruz.

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52. YIL ÖZEL SAYIMIZ

21 Şubat sokağa çıkmanın yasak olduğu ve bu durumun yol açtığı kısıtlamalar sebebiyle kâğıt baskı yapamadığımız Pazar’a denk geldiği için 52. yıl özel sayımızı 22 Şubat Pazartesi günü çıkarmayı planlıyoruz.

O günkü gazetemiz 20 sayfa olacak.

Siyaset ve fikir dünyasından geniş bir isim listesine Yeni Asya ile ilgili görüşlerini soruyoruz, gelen mesajları o sayımızda yayınlayacağız.

O günkü gazetede ana konu olarak demokrasi ve hukuk mücadelemiz de işlenecek.

52. yıl özel sayımız için fazla gazete taleplerinizi Abone ve Dağıtım Birimimize şimdiden iletmeye başlamanızı rica ediyoruz.