"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

52. yılımıza hazırlanıyoruz

Yeni Asya'dan Size
08 Şubat 2021, Pazartesi 00:01
Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan gazetemizin 52. yıldönümünü idrak etmemize sayılı günler kaldı.

Allah nasip ederse iki hafta sonra 51. yılımızı tamamlayıp 52. yılımıza gireceğiz,

Her kuruluş yıldönümünde olduğu gibi, bu seneki 21 Şubat için de özel hazırlıklarımız var, çalışmalarımız devam ediyor.

Bunlardan biri, daha önce de duyurduğumuz kutlama programımız.

Geçen sene dahil, son yıllarda gazetemiz salonunda yaptığımız programımızı bu yıl malûm kısıtlamalar sebebiyle online olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Zoom üzerinden yapmayı ve EuronurTV ile gazetemizin portalından canlı yayınlanmasını düşündüğümüz program için belirlediğimiz tarih 21 Şubat Pazar, saat 14:00.

Bu yılki programın ana teması: 

Dünyada Yeni Asya. 

Avustralya, Almanya, Avusturya ve KKTC gibi, okurlarımızın bulunduğu yerlerden birer konuşmacı, oraya gazetemizin nasıl ulaştığını ve hangi safahattan geçerek bugünlere geldiğini anlatacak.

Bu konuşmacılar bulundukları ülkelere ilk giden nesilden olacak ve gittikleri günden bugüne oradaki Yeni Asya varlığının serencamını özetleyecekler.

Böylece, yurt dışı yayın hizmetlerimizi de konuşmaya başladığımız bir merhalede, 51 yıl önce “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolasıyla yola çıkmış olan Yeni Asya’nın bu parolasını “Gayemiz yeryüzü sathını bir mektep yapmaktır” şeklinde güncelleyerek, hizmetimizi küresel boyuta taşıma niyet, irade ve duamızı dile getirmiş olacağız inşaallah.

Detay bilgileri ilerleyen günlerde okurlarımızla paylaşacağız.

Burada bir kez daha ifade edelim:

Ders ve etkinliklerinde zoom kullanan mahallerimizin, kotalarını 21 Şubat’ta bu programa tahsis etmelerini bekliyoruz.

***

52. YIL ÖZEL SAYIMIZ

21 Şubat sokağa çıkmanın yasak olduğu  ve bu durumun yol açtığı kısıtlamalar sebebiyle kâğıt baskı yapamadığımız Pazar’a denk geldiği için 52. yıl özel sayımızı 22 Şubat Pazartesi günü çıkarmayı planlıyoruz.

O günkü gazetemiz 20 sayfa olacak.

Siyaset ve fikir dünyasından geniş bir isim listesine Yeni Asya ile ilgili görüşlerini soruyoruz, gelen mesajları o sayımızda yayınlayacağız.

O günkü gazetede ana konu olarak demokrasi ve hukuk mücadelemiz de işlenecek.

52. yıl özel sayımız için fazla gazete taleplerinizi Abone ve Dağıtım Birimimize şimdiden iletmeye başlamanızı rica ediyoruz.

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

    Asgari ücretin dörtte biri faturalara gitti

    Üniversiteler nasıl bitirildi?

    Patatesi hayvan yemi olmaktan kurtarın

    İhracatçılar: Dolar daha fazla düşmesin

    300 Vekilden darbeye hayır

    Beşiktaş'tan zorlu maçta kritik 3 puan

    Sanal tehditlere karşı aile içi empati

    Biden'dan İran'a yaptırım açıklaması

    Türkiye'de Kovid-19 salgınında 112 kişi daha vefat etti

    Rehavet ve ihmal üçüncü dalgaya sebep olabilir

    Avusturya, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istiyor

    Sıra Koç ve Sabancı’da mı?

    Akademisyen üniversiteyi eleştirdi diye işten atılamaz

    En büyük düşman işsizlik ve yoksulluk

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    Hindistan’da buzul parçası nehre düştü: 150 kişiden haber alınamıyor!

    Dünya genelinde kaç kişi iyileşti?

    Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müfteri zihniyete destek verenler de yandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik uçurumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    “Mutlak itaat edilecek: Et!”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir haşir yolculuğuna var mısınız?
    Yeni Asya'dan Size

    52. yılımıza hazırlanıyoruz
    Mehmet KARA

    “Yeni anayasa tartışması” nereden çıktı?
    Risale-i Nur'dan

    Ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.