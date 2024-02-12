55. yıl özel sayımız

Gazetemizin 55. yılına gireceği 21 Şubat’ta, her kuruluş yıldönümümüzde olduğu gibi o günkü sayımızı yine farklı bir muhteva ile hazırlıyoruz.

Bu özel sayımızda ”istikbali tenvir edecek olan” genç kabiliyetlerimizin çalışmaları da kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni Asya çatısı altında yayınlanan ve “genç fidanlarımızın bir meyvesi” olan Fidanlık ekimize de yer vereceğimiz özel sayımızdaki konu başlıklarından bazıları şöyle: * Zamanın manevî cihad alanı: basın * Bediüzzaman ve neşriyat * Risale-i Nur’un medyadaki vitrini Yeni Asya * Basında Yeni Asya’nın rolü * Doğruları yazan Yeni Asya ve ödediği bedeller * Ahirzamanın fitneleri içinde hakikatin gür sesi olabilmek * Basın üzerinden gelen fitne oklarına Yeni Asya kalkanı * Zor zamanların hürriyet kahramanı Yeni Asya * Basında en çok yazara sahip gazete * Okuyucu iletişimli gazete * Risale-i Nur’u neşir vasıtaları ve teknolojik gelişimle güncellenmesi * Yeni Asya basın okulu * Yeni Asya bahçesinde yetişen fidanlar * Yeni Asya’nın genç fidanları meyveye durdu Ayrıca * Genç Sorular adlı köşemizde, gençliğin itikadî yönden zihnini kurcalayan soruları cevaplandıracağımız bir alana ilk defa yer verilecek. Soruları Prof Dr. İlyas Üzüm cevaplayacak. Diğer sürprizlerimizi de özel sayımızı elinize alınca göreceksiniz. Bu özel sayı, 21 Şubat Komisyonu toplantısında yapılan değerlendirmelerde de ifade edildiği gibi, Yeni Asya bahçesinde yetişen ve teknolojinin tüm imkânlarını hayırda kullanacak bir gençliğin “Yeni Asya kimliği” çerçevesinde ortaya koyacağı hizmetlerin şevk ve ümit verici bir örneği olacak inşaallah. Taleplerinizi bekliyoruz.



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