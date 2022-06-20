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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

6. Barla toplantısı

Yeni Asya'dan Size
20 Haziran 2022, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat mağaza temsilcilerinin 6. Barla toplantısı, geçtiğimiz hafta sonu, Cuma günü başlayıp Pazar günü tamamlandı.

Adana, Ankara, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, İzmit, Isparta, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak’tan temsilcilerimizin katıldığı toplantıda müessese yöneticileri de hazır bulundu.

Toplantı gündeminin kitap bölümünde, baskısı yapılan ve basılacak kitaplar, üzerinde çalışılan dosyalar, kitap hazırlık aşamaları, kitap satışlarımız hakkında bilgi verildi ve “Kitap satışlarımızı nasıl arttırabiliriz?” sualine cevap arandı.

Gazete gündeminde, bayi satışlarımız (Turkuvaz), elden dağıtım satışları (abone), e-gazete aboneliği hakkında bilgi verildi ve gazete satışlarımızı nasıl arttırabileceğimiz konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Dergilerimiz Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş ve Köprü’nün mevcut durumuyla ilgili bilgiler aktarıldı ve dergi satışlarımızın nasıl arttırabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan Can Kardeş Yayınları gündeminde, baskısı yapılan ve basılacak kitaplarla üzerinde çalışılan dosyalar hakkında bilgi verildi.

Takvim maddesinde, Bediüzzaman ve Yeni Asya günlük duvar takvimlerimiz konuşuldu.

Fuarlar gündeminde 2021-2022 döneminde katıldığımız fuarlarla fuar hedeflerimiz gözden geçirildi, fuar katılımlarımızı nasıl arttırabileceğimiz müzakere edildi.

Kampanyalarımız başlığı altında kitap, dergi, cezaevi, yaz, 21 Şubat ve 23 Mart, e-satış ve diğer kampanyalarımız değerlendirildi.

Satış kanallarımız maddesinde satış mağazalarımız ve temsilcilerimiz, dağıtım şirketleri, kitapçı müşterilerimiz, e-satış mağazamız (www.yeniasyakitap.com), e-satış müşterilerimiz, her bir satış mağazamızın e-satış mağazası da açması, yeni satış mağazaları ve satış noktaları müzakere edildi.

Mağazalarımızın satış performansı, kitap, gazete (elden dağıtım), dergiler, takvim ve reklam-ilan (ticarî ve özel) başlıklarıyla gözden geçirildi.

İlan-reklam maddesinde gazete, dergi, portal ilan ve reklamları değerlendirildi ve reklamların nasıl arttırabileceği konuşuldu.

Dijital ve sosyal medya gündeminde gazetemiz, kitap neşriyatımız ve dergilerimizle ilgili olarak dijital ve sosyal medyada yapılan çalışmalar ele alındı.

Ve son olarak muhteva gündeminde gazetemizin, kitaplarımızın, dergilerimizin ve takvimlerimizin muhtevasıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı, görüş ve teklifler dile getirildi.

Sonuç olarak verimli ve istifadeli bir toplantı oldu. Emeği geçenlere, katılan temsilcilerimize ve ev sahipliği yapan Yeni Asya Sosyal Tesisleri kadrosuna teşekkür ediyoruz.

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