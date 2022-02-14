Geçen hafta, 53. yılımıza hazırlandığımız süreçte şartların mecbur bıraktığı 8 sayfaya düşme kararının üzüntüsünü yaşadık.

Bizi bu karara mecbur eden en önemli sebeplerden biri, 750 günü doldurmak üzere olan hukuksuz ve keyfî resmî ilan ambargosuydu.

8 sayfaya düşmek zorunda kalırken, yarım asrı aşkın yayın hayatımızda, darbe dönemleri dahil benzerini hiç yaşamadığımız bu hukuksuzluğa tekrar dikkat çektik.

Ve konu gündem oldu.

Maruz kaldığımız bu keyfî uygulama, okurlarımızı da, sosyal medya takipçilerini de harekete geçirdi.

Gazetemize abone kampanyaları açıldı.

Güçlenerek ve genişleyerek devam eden bu kampanyalarla bilhassa e-gazetemiz için yeni aboneler kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz.

Kâğıt baskımız için abonelik talepleri de artarak devam ediyor.

Bu vesileyle, söz konusu kampanyaları başlatarak bize güç ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz.

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NASIL ABONE OLABİLİRİM?

“Nasıl abone olabilirim?” diye soranlara sosyal medyada verdiğimiz cevabı buraya da alalım:

Size en yakın gazete bayiine talebinizi bildirir ve bayi kodunu öğrenerek

(0545) 344 68 56

(0531) 609 65 56

no’lu telefonlarımıza da iletirseniz, gazeteniz ilgili bayiye ulaşır.

E-gazete aboneliğini ise

https://yeniasya.com.tr/e-gazete/

linkinden gerçekleştirebilirsiniz.

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21 ŞUBAT GAZETESİ

Gazetemizin 21 Şubat Pazartesi, yani haftaya bugün çıkacak 53. yıl özel sayısı için hazırlıklarımız devam ediyor.

21 Şubat gazetemizde Yeni Asya’nın yarım asırdır iftiharla taşıdığı “Risale-i Nur’un medyadaki dili” vasfını farklı yönleriyle vurgulayan orijinal yazılar ve gazetemizle ilgili olarak siyaset ve fikir dünyasından, STK’lardan temayüz etmiş isimlerin değerlendirmeleri yer alacak.

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TALEPLER DEVAM EDİYOR

21 Şubat gazetemiz için fazla gazete talepleri bize ulaşmaya devam ediyor.

Şanlıurfa’nın 1500 gazeteyle start verdiği, peşinden Van’ın 2000’i, Ankara’nın 4000’i geçtiği, diğer vilayetlerimizin de talep bildirme hazırlıklarını sürdürdüğü bu çalışma da, her zamanki gibi hizmet yarışı anlamında bir kampanyaya dönüştü.

Emek ve gayretleri için bütün okurlarımıza teşekkür ediyor, taleplerin hafta sonuna kadar bildirilmesini bekliyoruz.

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53. YIL PROGRAMIMIZ

53. yıl kutlama programımız da daha önce duyurduğumuz gibi 20 Şubat Pazar günü 14:00-16:00 saatleri arasında online olarak gerçekleşecek.

Youtube üzerinden canlı yayınla Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından izlenebilecek olan programa bütün okuyucularımızı bekliyoruz.