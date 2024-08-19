"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Abone seferberliği

Yeni Asya'dan Size
19 Ağustos 2024, Pazartesi
Geçen hafta, yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşması için genel değerlendirmelerde bulunarak “Hep birlikte daha güçlüyüz” demiştik.

Bu hafta da e-gazete konusunda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Ayrıca her türlü teklif ve tavsiyelerinize de açık olduğumuzun bir kez daha belirtelim.

E-Gazete aboneliği için okuyucularımızın yapabileceği uygulamalar.

1.Dijital abonelik tavsiyeleri:

*Arkadaşlarınızı ve ailenizi e-gazete aboneliğine yönlendirebilirsiniz.

*E-gazetenin sunduğu avantajları (erişim kolaylığı, çevre dostu olması, vb.) anlatarak abone olmalarını teşvik edebilirsiniz.

*Heyetleriniz ve komisyonlarınızda vazife yapanların e-gazete abonesi olmalarını teşvik edebilirsiniz.

2. Sosyal medyada ve e-posta ile paylaşmak:

*E-gazetede okuyup beğendiğiniz yazı ve haberleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

*E-posta yoluyla arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza e-gazetenin abonelik fırsatlarını anlatabilirsiniz.

3.Dijital içerik etkileşimi:

*E-gazetenin sunduğu videoları, podcast’leri ve diğer dijital içerikleri seyredip paylaşarak daha fazla kişinin ilgisini çekebilirsiniz.

*E-gazetenin yorum bölümlerine ve sosyal medya sayfalarına katkıda bulunarak etkileşimi arttırabilirsiniz.

4.Özel abonelik kampanyalarından yararlanmak:

*E-gazete için düzenlenen özel kampanyaları takip ederek kendiniz ve sevdikleriniz için abonelikler satın alabilirsiniz.

*E-gazete aboneliği hediye ederek gazetenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

5.E-postanızda e-gazete imzası kullanın: 

Her e-postanızda e-gazete abonelik linkine yer veren bir imza kullanarak her iletişiminizde Yeni Asya’yı tanıtma imkânı yakalayabilirsiniz.

6.Blog yazılarında ve web sitenizde e-gazeteyi tanıtabilirsiniz: 

Kendi blog yazınızda veya web sitenizde Yeni Asya e-gazetesine yer vererek online platformlarda da gazetenin bilinirliğini arttırabilirsiniz.

7.E-gazetedeki içerikleri kendi platformlarınızda paylaşabilirsiniz: 

E-gazetenizdeki haberleri, köşe yazılarını veya ilginizi çeken diğer içerikleri kendi sosyal medya hesaplarınızda veya web sitenizde paylaşarak Yeni Asya’nın muhtevasına erişimi kolaylaştırabilirsiniz.

8.Deneme süreçleri ve ücretsiz erişim: 

Yeni kullanıcılar için belirli bir süre ücretsiz deneme abonelikleri sunmak. Öğrenciler ve genç okuyucular için de indirimli veya ücretsiz erişim fırsatları oluşturmak.

9.E-gazetenin avantajlarını anlatabilirsiniz: 

Okuyuculara, e-gazetenin çevre dostu olduğu, her yerden erişilebilir olduğu ve basılı gazete maliyetlerinden daha düşük olduğu gibi avantajları anlatan bilgiler sunabilirsiniz.

10.Etkileyici (Influencer) pazarlama: 

Tanınmış isimler veya Yeni Asya Gazetesini benimseyen tanınmış insanlar aracılığıyla e-gazete aboneliği konusunda farkındalık oluşturabilirsiniz.

Haftaya da inşallah matbu gazete konusunda neler yapabiliriz bunu paylaşacağız.

Hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ani ölüm ve yaralanma riskine karşı "ısınma soğuma egzersizleri"

    Gençlerin tercihi yapay zeka

    Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

    Erdoğan’ın koruma giderleri 90 bin emekli maaşını buldu

    Türkiye enerji enflasyonuyla dünya lideri

    Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Çiftçiler eylemde

    Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları da denetlenecek

    Yüz binlerce Filistinli İsrail tarafından göçe zorlanıyor!

    "Alarmdayız"

    Gazze'de 10 bin kişi enkaz altında hala kayıp durumda!

    X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldı

    Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

    'Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı'

    AYM kararı okutulmadı

    Bir günde 72 yangın çıktı

    Sadece okul kıyafeti 3 bin TL

    18 bebekten biri tüp bebek

    Askıda ekmeğe talep arttı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Paris Olimpiyatları veya Macron’un misyonu…
    Yeni Asya'dan Size

    Abone seferberliği
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeş kavgasının korkunç maliyeti -1
    M. Said ZEKİ

    Tolstoy’un mezarı belirsiz, Said Nursî’nin mezarı kayıp...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet KARA

    Hakaret davalarında Demirel’in tutumu
    Zeynep Toprak

    Yollarımız, yolculuklarımız
    Süleyman KÖSMENE

    Biz dilediğimizi yapabiliriz!
    Ali FERŞADOĞLU

    Gebersin yeis, yaşasın sıdk!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.