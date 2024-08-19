Abone seferberliği

Geçen hafta, yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşması için genel değerlendirmelerde bulunarak “Hep birlikte daha güçlüyüz” demiştik.

Bu hafta da e-gazete konusunda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Ayrıca her türlü teklif ve tavsiyelerinize de açık olduğumuzun bir kez daha belirtelim.

E-Gazete aboneliği için okuyucularımızın yapabileceği uygulamalar.

1.Dijital abonelik tavsiyeleri:

*Arkadaşlarınızı ve ailenizi e-gazete aboneliğine yönlendirebilirsiniz.

*E-gazetenin sunduğu avantajları (erişim kolaylığı, çevre dostu olması, vb.) anlatarak abone olmalarını teşvik edebilirsiniz.

*Heyetleriniz ve komisyonlarınızda vazife yapanların e-gazete abonesi olmalarını teşvik edebilirsiniz.

2. Sosyal medyada ve e-posta ile paylaşmak:

*E-gazetede okuyup beğendiğiniz yazı ve haberleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

*E-posta yoluyla arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza e-gazetenin abonelik fırsatlarını anlatabilirsiniz.

3.Dijital içerik etkileşimi:

*E-gazetenin sunduğu videoları, podcast’leri ve diğer dijital içerikleri seyredip paylaşarak daha fazla kişinin ilgisini çekebilirsiniz.

*E-gazetenin yorum bölümlerine ve sosyal medya sayfalarına katkıda bulunarak etkileşimi arttırabilirsiniz.

4.Özel abonelik kampanyalarından yararlanmak:

*E-gazete için düzenlenen özel kampanyaları takip ederek kendiniz ve sevdikleriniz için abonelikler satın alabilirsiniz.

*E-gazete aboneliği hediye ederek gazetenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

5.E-postanızda e-gazete imzası kullanın:

Her e-postanızda e-gazete abonelik linkine yer veren bir imza kullanarak her iletişiminizde Yeni Asya’yı tanıtma imkânı yakalayabilirsiniz.

6.Blog yazılarında ve web sitenizde e-gazeteyi tanıtabilirsiniz:

Kendi blog yazınızda veya web sitenizde Yeni Asya e-gazetesine yer vererek online platformlarda da gazetenin bilinirliğini arttırabilirsiniz.

7.E-gazetedeki içerikleri kendi platformlarınızda paylaşabilirsiniz:

E-gazetenizdeki haberleri, köşe yazılarını veya ilginizi çeken diğer içerikleri kendi sosyal medya hesaplarınızda veya web sitenizde paylaşarak Yeni Asya’nın muhtevasına erişimi kolaylaştırabilirsiniz.

8.Deneme süreçleri ve ücretsiz erişim:

Yeni kullanıcılar için belirli bir süre ücretsiz deneme abonelikleri sunmak. Öğrenciler ve genç okuyucular için de indirimli veya ücretsiz erişim fırsatları oluşturmak.

9.E-gazetenin avantajlarını anlatabilirsiniz:

Okuyuculara, e-gazetenin çevre dostu olduğu, her yerden erişilebilir olduğu ve basılı gazete maliyetlerinden daha düşük olduğu gibi avantajları anlatan bilgiler sunabilirsiniz.

10.Etkileyici (Influencer) pazarlama:

Tanınmış isimler veya Yeni Asya Gazetesini benimseyen tanınmış insanlar aracılığıyla e-gazete aboneliği konusunda farkındalık oluşturabilirsiniz.

Haftaya da inşallah matbu gazete konusunda neler yapabiliriz bunu paylaşacağız.

Hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.