Abone seferberliği

Geçen hafta, yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşması için genel değerlendirmelerde bulunarak “Hep birlikte daha güçlüyüz” demiştik.
Bu hafta da e-gazete konusunda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Ayrıca her türlü teklif ve tavsiyelerinize de açık olduğumuzun bir kez daha belirtelim.
E-Gazete aboneliği için okuyucularımızın yapabileceği uygulamalar.
1.Dijital abonelik tavsiyeleri:
*Arkadaşlarınızı ve ailenizi e-gazete aboneliğine yönlendirebilirsiniz.
*E-gazetenin sunduğu avantajları (erişim kolaylığı, çevre dostu olması, vb.) anlatarak abone olmalarını teşvik edebilirsiniz.
*Heyetleriniz ve komisyonlarınızda vazife yapanların e-gazete abonesi olmalarını teşvik edebilirsiniz.
2. Sosyal medyada ve e-posta ile paylaşmak:
*E-gazetede okuyup beğendiğiniz yazı ve haberleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.
*E-posta yoluyla arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza e-gazetenin abonelik fırsatlarını anlatabilirsiniz.
3.Dijital içerik etkileşimi:
*E-gazetenin sunduğu videoları, podcast’leri ve diğer dijital içerikleri seyredip paylaşarak daha fazla kişinin ilgisini çekebilirsiniz.
*E-gazetenin yorum bölümlerine ve sosyal medya sayfalarına katkıda bulunarak etkileşimi arttırabilirsiniz.
4.Özel abonelik kampanyalarından yararlanmak:
*E-gazete için düzenlenen özel kampanyaları takip ederek kendiniz ve sevdikleriniz için abonelikler satın alabilirsiniz.
*E-gazete aboneliği hediye ederek gazetenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
5.E-postanızda e-gazete imzası kullanın:
Her e-postanızda e-gazete abonelik linkine yer veren bir imza kullanarak her iletişiminizde Yeni Asya’yı tanıtma imkânı yakalayabilirsiniz.
6.Blog yazılarında ve web sitenizde e-gazeteyi tanıtabilirsiniz:
Kendi blog yazınızda veya web sitenizde Yeni Asya e-gazetesine yer vererek online platformlarda da gazetenin bilinirliğini arttırabilirsiniz.
7.E-gazetedeki içerikleri kendi platformlarınızda paylaşabilirsiniz:
E-gazetenizdeki haberleri, köşe yazılarını veya ilginizi çeken diğer içerikleri kendi sosyal medya hesaplarınızda veya web sitenizde paylaşarak Yeni Asya’nın muhtevasına erişimi kolaylaştırabilirsiniz.
8.Deneme süreçleri ve ücretsiz erişim:
Yeni kullanıcılar için belirli bir süre ücretsiz deneme abonelikleri sunmak. Öğrenciler ve genç okuyucular için de indirimli veya ücretsiz erişim fırsatları oluşturmak.
9.E-gazetenin avantajlarını anlatabilirsiniz:
Okuyuculara, e-gazetenin çevre dostu olduğu, her yerden erişilebilir olduğu ve basılı gazete maliyetlerinden daha düşük olduğu gibi avantajları anlatan bilgiler sunabilirsiniz.
10.Etkileyici (Influencer) pazarlama:
Tanınmış isimler veya Yeni Asya Gazetesini benimseyen tanınmış insanlar aracılığıyla e-gazete aboneliği konusunda farkındalık oluşturabilirsiniz.
Haftaya da inşallah matbu gazete konusunda neler yapabiliriz bunu paylaşacağız.
Hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.