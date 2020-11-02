E-gazete için 12+1 abone kampanyası

Geçen Ağustos’ta yaptığımız Barla mağaza temsilcileri toplantısında alınan kararları uygulamaya devam ediyoruz.

Bunlardan biri şuydu:

E-gazete için yeni bir kampanyanın başlatılması, e-gazeteye 12 aylık abone olanlara fazladan bir ay abonelik hediye edilmesi (12+1).

Bilindiği gibi, korona salgınıyla birlikte gazete dağıtımında baş gösteren sıkıntılar, yaş sınırlamaları sebebiyle özellikle 65 yaş ve üstü okurların gazeteye ulaşmasının çok zorlaşması, hattâ sokağa çıkma yasağı günlerinde imkânsızlaşması, e-gazete alternatifini öne çıkardı.

Bu sebeple, geçen Nisan ayında bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği kampanyası başlattık. Yoğun ilgi gördü.

Yanı sıra, ücretli abonelik talepleri de arttı ve kayda değer bir e-gazete aboneliği gerçekleşti.

Dün başlattığımız yeni kampanya ile, kaldığımız yerden devam etmeyi ve e-gazete abone sayımızı daha yüksek rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz.

İçinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı süreçte gazetemizin hizmetini sürdürebilmesi için bu kampanyamıza daha güçlü bir destek verilmesini bekliyoruz.

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+1 gazete kampanyamız devam ediyor

E-gazete aboneliği için çalışırken basılı gazeteyi ihmal etmeyip, ona da gücümüzün yettiğince destek olmaya devam etmemiz büyük önem arz ediyor.

Nitekim Barla toplantımızda alınan kararların ikisi bu konuyla ilgiliydi:

* Gazetemizin tirajını arttırmak için, abone olan her okuyucunun bir fazla gazete alması teşvik edilerek; “+1 parolası” ile yeni bir kampanya başlatılması,

* Yine gazete için her mahalde abonelik sistemi oluşturularak elden dağıtımın yapılması,

Bunlar da çok önemli.

Gerek korona salgınının getirdiği kısıtlama ve engeller, gerekse araya giren yaz durgunluğu, diğer bütün gazeteler gibi bizim de tirajımızı olumsuz etkiledi.

Bu durumu telâfi etmek için başlattığımız “+1 gazete” kampanyası ile, herkes imkânı ölçüsünde gazete tirajının yükselmesine katkı sağlayabilir.

Sponsorluğu üstlenilen artı gazeteler uygun kimselere hediye edilebilir; kahvehane, lokal, berber gibi, çok kişinin uğradığı yerlere bırakılabilir.

Bazı yerlerde yıllardır yapılagelmekte olan bu hizmeti yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde, gazetemizi ve fikriyatımızı daha çok insana ulaştırıp tanıtmış oluruz.

Gazetenin elden dağıtımı konusunda kendimizin bir organizasyon yapmamız da artık zaruret haline gelmiş durumda.

Çünkü bu süreçte birçok gazete bayii kapandı, kapanmaya devam ediyor.

Böyle olunca gazetemizi okurlara ulaştıracak bir mekanizma kurmamız şart.

Basılı gazete devam ettiği müddetçe bu bir ihtiyaç.

Ve bu süreçte e-gazete aboneliği ile basılı gazete dağıtımını, birinin diğerini aksatmasına meydan vermeden, birlikte götürmemiz gerekiyor.

Gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.