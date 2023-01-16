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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

E-gazeteye abone olmak çok kolay

Yeni Asya'dan Size
16 Ocak 2023, Pazartesi
Yeni Asya’ya e-gazete abonesi olmak için yapılması gerekenler portalımızda tarif ediliyor. O tarifleri buradan da aktaralım

E-gazeteye abone olmak çok kolay!

 

Abonelik için önce www.yeniasya.com.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Adrese giriş yaptıktan sonra sitenin sağ tarafında bulunan ve bugünkü gazetenin 1. sayfa resminin bulunduğu “Yeni Asya, matbaadan önce ekranınızda” linkini tıklayın. (İsterseniz internet tarayıcınız üzerine direkt linki yazarak da giriş yapabilirsiniz: https://www.yeniasya.com.tr/e-gazete/)

Gelen sayfada “Abone değil misiniz? Abone olun”a tıkladıktan sonra açılan sayfaya, adınızı ve soyadınızı, e-mail adresinizi yazıp kendinizin belirleyeceği bir “parola” oluşturun ve ardından “Devam et” tuşuna basın.

Açılan sayfada satın almayı düşündüğünüz aboneliği seçerek “Siparişe devam et”e tıklayın. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemlerinin tamamlanması için www.yeniasyakitap.com alışveriş sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan www.yeniasyakitap.com sayfasında aşağıdaki adımları takip edin:

1. ADIM: Burada sepetinize eklediğiniz e-gazete üyeliğiniz için “Sipariş ver” butonunu tıklayın. Açılan sayfada isterseniz “Üye olmadan devam et” seçeneğiyle de hızlıca satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2. ADIM: Açılan sayfada fatura bilgilerini ve ödeme seçeneğini seçtikten sonra “İleri” butonunu tıklayın.

3. ADIM: Açılan sipariş onay sayfasında “Sipariş şartlarını okudum” kutucuğunu tıklayarak (yani aktif hale getirerek) “Onayla” butonunu tıklayın.

4. ADIM: “Onayla” butonuna bastıktan sonra, “Teşekkürler. Siparişiniz tarafımıza ulaşmıştır” diye yeni bir pencere sizi karşılayacaktır.

Bu son adımda, aktivasyonunuzun gerçekleştiği konusunda sistem tarafından e-posta adresinize mesaj gönderilecektir.

Bu iletiden sonra ister bilgisayarınızdan, ister android/ios gibi platformlardaki uygulamalarımız aracılığıyla kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak e-gazetenizi okuyabilirsiniz.

SORU: “Daha önce satın aldığım aboneliğimin süresi bitti. Yeniden aboneliğimi nasıl yenileyebilir, uzatabilirim?”

Mevcut aboneliğinizin süresini uzatmak ve yenilemek de oldukça basit.

Bu işlem için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkinden günlük takip ettiğiniz gazetenizin “e-gazete abonelik bilgileri”nizi görüntüleyeceğiniz kontrol paneli sayfanın hemen sağ üst köşesinde bulunmakta.

Buradan kişisel bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz gibi mevcut aboneliğinizin süresini de görüntüleyebilirsiniz.

Mevcut abonelik tarihinizin yanında yer alan UZAT butonuna tıklayarak sistemin sizi yönlendirmesiyle yukarıdaki adımları tekrar takip ederek mevcut aboneliğinizin süresini yeniden satın alarak uzatabilirsiniz.

Not 1: Abonelik yenilemeleri ve yeni aboneliklerin www.yeniasya.com.tr/e-gazete üzerinden yapılması gerekmektedir. IOS ya da Android cihazlardaki e-gazete uygulamasını sadece mevcut abonelik bilgilerinizle giriş yaparak kullanabileceğinizi unutmayın.

Not 2: Mobil uygulamalardan yeni abonelik ve abone yenileme işlemleri yapılmamaktadır.

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