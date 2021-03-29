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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur ve Yeni Asya rüzgârı

Yeni Asya'dan Size
29 Mart 2021, Pazartesi
Her sene olduğu gibi, kuruluş yıldönümümüz olan 21 Şubat ve Üstadın vefat yıldönümü olan 23 Mart, bir defa daha yeni hizmet hamlelerine vesile oldu.

52. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle 21 Şubat’ta düzenlediğimiz ve Youtube’da canlı yayınlanan “Dünyada Yeni Asya” temalı online program ile, ertesi gün çıkan özel sayımız okurlarımız tarafından takdir ve beğeniyle karşılandı.

Siyasî liderlerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin ve medya mensuplarının mesajlarında Yeni Asya’nın Risale-i Nur ekseninde adalet, hukuk, demokrasiden yana ortaya koyup her hal ve şartta taviz vermeden sürdürdüğü kararlı duruşun vurgulanması son derece önemliydi.

Bu mesajlarla, yarım asrı aşkındır devam eden kırıksız çizgimizin isabeti, farklı kesimlere mensup beyan sahiplerince de tasdik ve teyid edildi.

21 Şubat’tan sonra, Üstadın 61. vefat yıldönümünde hazırladığımız 23 Mart özel sayımız da çok beğenildi.

Ve 52. yıl özel sayımız için okurlarımızdan gelen ek talepler, 23 Mart sayımızda daha da artarak neredeyse katlandı. Bu fazla gazetelerin, Isparta, Yozgat, İzmir, Ankara, Düzce, İzmit, Şanlıurfa gibi talep eden mahallerde dağıtılması esnasında cereyan eden şevk verici diyalogları, ilgili haberlerde okuduk.

Yeni Asya’nın her sayfası Risale-i Nur ve Bediüzzaman’la dolu muhtevası çok kişinin ilgisini çekti ve takdirini aldı.

Ve bu kampanyalar gazetemiz için iyi bir tanıtım çalışması oldu.

Katkıda bulunan ve gayret gösteren bütün okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Okurlarımıza bir teşekkür de 52. yıl ve 23 Mart ilanlarıyla hem bu anlamlı yıldönümlerindeki hissiyatımızı paylaştıkları, hem de gazetemize desteklerini sürdürdükleri için.

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Artı gazete talepleri

Antalya (6000), Ankara (5000), İstanbul-Ümraniye (2100), Şanlıurfa (2000), İzmir (1750), İzmit (1500), Manisa-Akhisar (1500), İstanbul-Beylikdüzü (1500), İstanbul/Üsküdar (1500), Adana (1500), Düzce (1000), İstanbul-Kocasinan (1000) ve Kocaeli-Gebze (1000) başta olmak üzere 23 Mart özel sayımız için artı gazete talepleriyle bize yine güç veren bütün mahallerimize şükranlarımızı sunuyoruz

***

Yeni Asya Neşriyat’ın 23 Mart özel kampanyası

Yeni Asya Neşriyat’ın 21 Şubat’a özel Asa-yı Musa hediyeli kampanyası gibi, 23 Mart’a özel Eski Said Dönemi Eserleri hediyeli kampanyası da yoğun ilgi gördü.

Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz.

***

Ramazan sayfası

Nasipse 15 gün sonra, 13 Nisan Salı günü Ramazan-ı Şerifi idrak etmiş olacağız.

Bu demektir ki, Ramazan sayfamıza yazı göndermeyi düşünen arkadaşlarımızın önünde fazla bir zaman kalmadı.

Çalışmaların on günü geçmeden bize ulaştırılmasını rica ediyoruz.

Okunma Sayısı: 168
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