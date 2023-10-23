Geçen hafta duyurduğumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün hazırladığı “Şeriat Cumhuriyet Demokrasi” kitabı çıktı.

Kitapta, konu başlığı çerçevesindeki hususlar, yine Üstad Bediüzzaman’ın çizdiği perspektif çerçevesinde yorumlanıyor.

9 ana bölüm halinde tanzim edilen kitaptaki bölüm başlıkları şöyle:

1. Meşrutiyet cumhuriyet demokrasi

2. Şeriat ve demokratikleşme

3. İslam ve AB kriterleri

4. İman, hürriyet ve adalet

5. Demokratlığı yeniden inşa etmek

6. Dindarlar ve siyaset

7. Salih amel ve kul hakkı

8. Hürriyet ve ahlâk

9. Gençlik

100. yıl etkinliklerine ayrı bir anlam ve değer katacağını düşündüğümüz kitabın arka kapak yazısı şöyle:

“100. yılını tamamladığımız bir merhalede cumhuriyetin gerçek anlamını ve ihtiva ettiği değerleri yeniden yorumlayıp, 100 yıllık süreçteki inişli çıkışlı gelişmeleri, uygulamadaki engel, sıkıntı ve problemleri enine boyuna tahlil etmeye ihtiyacımız var.

“Çağdaş sosyal ve siyasî kavramları da Kur’an perspektifinden analiz eden Bediüzzaman’ın tarif ve tahlilleri, bu ihtiyaca doğru ve sağlıklı cevaplar bulmak için çok önemli bir referans.

“Bu çalışma, başından beri ‘Ben dindar bir cumhuriyetçiyim’ deyip cumhuriyet ve demokrat manasındaki meşrutiyete ‘şeriat namına’ sahip çıkan Said Nursî’nin bu yaklaşımı çerçevesinde hazırlandı.

“100. yılda şeriatı da, gerçek cumhuriyeti de, demokrasiyi de anlama ve yaşama gayretlerine katkıda bulunması dileğiyle.”

Cep boy 176 sayfa olarak çıkan kitabı www.yeniasyakitap.com’dan ve temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

***

KİTAP FUARLARINA DEVAM

Manisa ve Kocaeli Kitap Fuarlarının ardından, önceki hafta sonu açılıp dün sona eren Mersin, Denizli ve Kayseri Kitap Fuarlarındaki standlarımızda Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımız da, yazarlarımızın imza ve söyleşi programları da yoğun ilgi gördü.

Sırada, bu hafta sonu açılacak olan İzmir ve İstanbul TÜYAP Kitap Fuarları var. Bu fuarlarda da imza ve söyleşi programlarımız olacak. Kitapseverleri bekliyoruz.

***

PANELİMİZ YAPILDI

"100. yılında adalet, meşveret ve hürrriyet temelinde demokratik bir cumhuriyet önerisi" başlıklı panelimiz, dün Ankara'da Bayraktar Kule’deki Via Flat’te gerçekleştirildi. Bir gün önce tamamlanan masa çalışmalarında hazırlanan deklarasyonların da okunduğu program, Yeni Asya-Euronur TV üzerinden yapılan canlı yayınla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki okurlarımız tarafından da takip edildi.