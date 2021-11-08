Toplantının ardından

Bu yılın güz dönemi Temsilciler Toplantısını geçtiğimiz 6 Kasım Cumartesi günü yine gazete binamızda, Türkiye’nin dört bir köşesinden, Almanya’dan, Avusturya’dan, Fransa’dan ve Avustralya’dan gelen temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirdik.

Toplantı her zamanki gibi hem tekrar görüşüp hasret gidermeye vesile oldu, hem de hizmetimizle ilgili konularda müzakere ve fikir teatilerinde bulunuldu.

Daha ziyade, önceki toplantılardan intikal eden gündemler çerçevesinde sistem tekliflerinin değerlendirildiği toplantıda, tecrübeler ve tekliflerle sürekli gelişerek bugünlere gelen sistemimizin daha da iyileştirilmesi noktasında yeni adımlar atıldı.

İçinden geçtiğimiz süreçte resmî ilan hakkımızın hukuksuz ve keyfî şekilde gasp edildiği, özel ilan akışının da yine sürece bağlı sebeplerle büyük ölçüde kesildiği, genel ekonomik krizin ve pandeminin de olumsuz etkisiyle tirajın ve kitap satışlarının düştüğü bir ortamda bütün bu sıkıntılara rağmen okurlarımızın desteği, alınan tasarruf tedbirleri ve hepsinden öte inayet-i İlahî ile hizmetimizin devam ettiği belirtildi.

Bunlar ifade edilirken, 31 Temmuz toplantısından bu yana tek adam rejimince uygulanan iktidar siyasetlerinin ekonomide meydana getirdiği yeni dalgalanmalara ve kur artışının getirdiği yeni zorluklara karşı, önceki toplantılarda karara bağlanıp uygulaması süren desteklerin devam etmesi gerektiği de yeniden teyid edildi.

Böyle bir ortamda yayın hizmetlerimiz açısından önceliklerimizi tekrarlayalım:

GAZETEMİZ: Hem kâğıt baskıdaki tirajımızı, hem de e-gazete abone sayımızı daha yüksek seviyelere çıkarma çalışmaları, değişmeyen ve sürekli tekâmül eden bir gündemimiz ve hedefimiz olmalı.

KİTAPLARIMIZ: Basılı kitaba ilginin düşmeye devam ettiği bir süreçte sıkıntıları aşmak için, okurlarımızın yayınlarımıza daha fazla sahip çıkması çok önemli. Kitabı tekrar toplumun ve gençlerin gündemine taşımak için mümkün olan her yolu kullanmamız gerekiyor: Hediyeleşmelerde muhataplarımızın ilgi alanlarına göre seçeceğimiz kitapları tercih etmek, nikâhlarda şeker yerine kitap dağıtmak, kitap ödüllü yarışmalar düzenlemek, yazarlarıyla kitapları eksenli sohbet programları organize etmek gibi...

DERGİLERİMİZ: Kitap için yazdıklarımız, dergilerimiz Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü için de geçerli.

KAMPANYALARIMIZ: Geçen dönemde başlattığımız Külliyat, Cevşen, Camiüs-Sağîr, “cezaevlerine kitap” ve “Her kıraathaneye bir Yeni Asya” kampanyalarımız devam ediyor. Bunlara ilgi ve desteğinizin de artarak sürmesini diliyor ve bekliyoruz.

Toplantımıza katılan ve müzakerelere katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

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ŞANLIURFA KİTAP FUARI

Afyon ve Konya’daki kitap fuarları ile Çorum Tarım Fuarı’ndan sonra Şanlıurfa kitap fuarına da katıldık. 5 Kasım Cuma günü açılan ve 14 Kasım Pazar günü akşamına kadar devam edecek olan fuardaki standımızda Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere yayınlarımızın tanıtımını ve indirimli fiyatlarla satışını yapıyoruz. Şanlıurfalı kitapseverleri standımıza bekliyoruz.