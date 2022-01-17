Yeni Asya’nın önemi bir kez daha görüldü

Geçen hafta bir cemaatin öğrenci evinde kalan gençlerden birinin bunalıma girerek canına kıyması üzerine cemaatlere, özellikle de Risale-i Nur cemaatine, Risale-i Nur’a ve Üstad Bediüzzaman’a karşı başlatılan yeni taarruz dalgası üzerine yaptığımız yayınlar, 53 yıla yakındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yayınına devam eden Yeni Asya’nın verdiği hizmetin önemini ve bu hizmete duyulan ihtiyacın büyüklüğünü bir defa daha gözler önüne serdi.

Müessif hadiseye ve arkaplanına dair yayınlarımızla, malûm ve bayat önyargılara dayanan tek taraflı suçlamaların yanlışlığını ve haksızlığını vurguladık.

Risale-i Nur’un hukukunu müdafaa ve muhafaza adına, üzerimize terettüp eden vazife ve mes’uliyetin gereğini yerine getirmek babında manşetlerimiz, köşe yazılarımız, sosyal medya mesajlarımız ve görsel yayınlarımızla iddiaları cevapladık, iftiraları çürüttük, hücumları göğüsleyip püskürttük.

Ard niyetli ve maksatlı provokatif yayınlarla yapılan yönlendirmelere karşı uyarılarda bulunduk.

Asılsız iddia ve iftiralarla Yeni Asya’yı hedef alıp, suçlamalarını gazetemize ve camiamıza bulaştırmak isteyenler oldu ve onlara da geri adım attırdık.

Bunu yaparken, şaibe altında bırakılmak istenen bütün cemaatlerin hukukunu savunduk.

Böylece Yeni Asya farkını bir kez daha ortaya koymuş olduk.

Tahdis-i nimet olarak kayda geçiriyor, 53. yıl dönümümüze hazırlandığımız süreçte böyle bir hizmete daha muvaffak kıldığı için Rabbimize şükrediyor ve bu mücadelede her zamanki gibi yanımızda duran okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

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E-GAZETE ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta duyurup başlattığımız e-gazete abone kampanyamız sürüyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyamıza katılarak abone olacak okurlarımıza Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün Risale-i Nur’un Medyadaki Dili adlı kitabını hediye edeceğimizi hatırlatalım.

Kampanyaya katılan okurlarımızdan gelen birkaç mesajı da paylaşalım:

* Ben her gün iki gazete alıp dağıtıyorum, e-gazeteye de aboneyim. Bugün aboneliğimi yeniledim. Bu dava fedakârlıklarla bugünlere geldi. Allah’tan niyazım odur ki, istenen seviyedeki tiraja ulaşıp sesimizi daha geniş kitlelere duyuralım.

* Yeni Asya, herkesin korkutulduğu ve sindirildiği bu ifritten günlerde susmadı, korkmadı. İktidarın kirli dilini kullanmadı. Bu karanlık dönemde dosdoğru durabilen Yeni Asya’ya abone olarak destek olmayı, imkânı olan tüm dostlarıma vefa gereği öneriyorum.

“ Uzun zamandır düşündüğüm, ama yapamadığım bir işi yaptım. Abone oldum, herkesi vefalı olmaya davet ediyorum.