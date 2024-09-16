Yurt dışı hizmetlerimiz ve projelerimiz

Üstad Said Nursi’nin yurt dışı hizmetleri

Milletinin imanını selâmette görmek ümidi ve gayesiyle bütün hayatını iman hizmetine vakfeden Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatını telif ederken yalnızca Türkiye’yi değil, tüm dünyayı İslam’ın hakikatleriyle aydınlatmayı gaye edinmişti. Onun daha hayatta iken 54 ülkeye Risale-i Nurları ulaştırması çok dikkat çekicidir.

Tarihçe-i Hayat’ta “Risale-i Nur ve Hariç Memleketler” başlığı altında, yaklaşık 30 sayfayı bulan mektup ve makale örnekleri, henüz o yıllarda Risale-i Nur’un dünya üzerinde hangi ülkelere kadar yayıldığının ispatı niteliğindedir. Mısır, Pakistan, Amerika, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, Japonya, Kore, Hindistan, Endonezya, Irak vs. o yıllardaki bu yazışmalarda geçen ülke isimlerinden sadece birkaçıdır. Tarihçe-i Hayat’ta da denildiği gibi “Eserler, memleketimizde yeni yazı ile matbaalarda basılmadan evvel, başta Pakistan ve Irak olmak üzere diğer İslâm memleketlerinde Arapça, Urduca, İngilizce ve Hintçe tabedilerek bütün âlem-i İslâm’a tanıtılmış ve fevkalâde teveccühe mazhar olarak geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur. (…) Bütün bunlar, Risale-i Nur’un dünya çapında muazzam bir boşluğu doldurmakta olduğunun delil ve emareleri değil midir?”

Bugün Risale-i Nur eserleri 60’tan fazla dile tercüme edilmiştir. Özellikle Batı dünyasında, İngilizce tercümeleri geniş kitleler tarafından okunmakta ve akademik çevrelerde de incelenmektedir. Bu tercümelerin artması, Said Nursî’nin bütün insanlığı ilgilendiren mesajlarının, sınırları aşarak farklı kültür ve dillerde de karşılık bulmasını sağlamıştır.

Üstad Said Nursi’nin, Risale-i Nur’u dış ülkelere ulaştırmak için yaptığı faaliyetlerin arka planına baktığımızda şunları görüyoruz.

1. Risale-i Nur’un Tercümeleri: Said Nursî’nin eserleri, o daha hayattayken farklı dillere tercüme edilmeye başlanmıştı.

2. Talebeleri Aracılığıyla Dağıtım: Said Nursî, Risale-i Nur’un yayılmasında talebelerine ve takipçilerine önemli vazifeler verdi. Özellikle çeşitli ülkelerden gelen talebelerinin Risale-i Nur’u kendi memleketlerine taşımaları, eserlerin yurt dışına yayılmasına katkı sağladı.

3. Mektuplaşmalar: Said Nursî’nin talebeleri vasıtasıyla, bazı dönemlerde Arap ülkelerinin yanında Hindistan ve Pakistan gibi İslâm dünyasının farklı bölgelerindeki ilim adamları ve dinî liderlerle mektuplaştığı biliniyor.

4. Barış ve İttifak Mesajları: Said Nursî, Risale-i Nur’da dile getirdiği mesajları, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde İslâm dünyasına yönlendirdiği barış ve birlik çağrılarıyla birlikte, onun eserlerinin sınırları aşmasına vesile olmuştur.

5. Yurt Dışındaki Nur Talebeleri: Said Nursî’nin vefatından sonra, özellikle 1960’lı yıllarda Türkiye dışındaki Nur talebeleri, Risale-i Nur’un tercüme edilmesi ve basılması konusuna ağırlık verdiler.

6. Said Nursi’nin İnsanlığa Mesajı: Said Nursi’nin Risale-i Nur’daki mesajları bütün insanlığı ilgilendirecek boyuttadır. Bu cihanşümul mesajlar, eserlerin Batı’da ve diğer Müslüman olmayan toplumlarda da ilgi görmesine sebep olmuştur.

***

Yeni Asya olarak neler yapıyoruz?

Günümüze geldiğimizde Yeni Asya camiası olarak yurt dışı hizmetlerimize devam ederken yapmamız gereken daha çok şey olduğunun farkındayız. Yurt dışı faaliyetlerimiz, farklı hizmet birimlerimizin iş birliğiyle yapılmaktadır. Bu faaliyetlerimiz esas olarak Yeni Asya-YUHİB (Yurtdışı Hizmetler Komisyonu) çalışmaları ile devam ediyor. Risale-i Nur tercümeleri YUHİB tarafından organize edilmektedir. Bu konuda önemli çalışmalar yapan YUHİB Sekreteryamıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca YUHİB’e Avustralya Nur Vakfı, Yeni Asya Vakfı, Risale-i Nur Enstitüsü (RNE) ve Avrupa Nur cemaati destek olmakta, birlikte hareket ederek yeni projeler geliştirmektedir.

Bugüne kadar gösterdiği gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı Avustralya Nur Vakfı’na iş birliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Avustralya Nur Vakfı organizatörlüğünde Yeni Asya Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu, benzeri yardım projeleri ve sosyal destek programlarında faaliyet göstermektedir.

Avrupa Nur cemaatimiz ise Avrupa’da yaşayan Türkler ve Müslüman cemaatler yanında Avrupalı düşünce adamlarına Risale-i Nur eserlerini ulaştırma konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede başta Almanya olmak üzere Avusturya, Fransa, İsviçre, İsveç, İngiltere, Kıbrıs ve ABD gibi ülkelerde de Risale-i Nur hizmetlerimiz devam ediyor.

RNE bünyesinde faaliyet gösteren akademik kurulumuz da konuyu gündemine alarak yurt dışında faaliyet gösteren akademik camiayla iş birliği geliştirmeye başladı.

Yabancı dilde yayınlar ve benzeri alanlarda iş birliği için [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilir. Proje teklifleriniz ilgili birimlere aktarılacak ve uzmanlarımız sizinle bağlantı kuracaktır.

Bir başka yazımızda da yabancı dildeki yayınlarımız ve yurt dışı hizmetleri konusunda neler yapılabileceğini sizlerle paylaşmayı temenni ediyor, hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.

