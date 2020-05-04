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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Zekâtlar manevî cihada

Yeni Asya'dan Size
04 Mayıs 2020, Pazartesi
Ramazan’ın 10 gününü geride bırakırken, zekât verme şartlarını haiz olan herkes, bu sene vereceği zekâtı hesaplayıp en uygun adres olarak nereye vereceğini tesbit etmenin gayreti içinde.

Konuyu geçen hafta da işledik. Dedik ki: Üstad Medresetüzzehra’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olarak zekâtı gösteriyor.

Bu husus, manevî Medresetüzzehra kavramının ihtiva ettiği bütün Nur hizmetleri için de geçerli. Bu hizmetler, Nur Talebelerinin helâl kazançlarından ayırdıkları katkılarla gerçekleşiyor.

İşte zekâtlar da bu katkıların bir devamı.

Hizmetin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında zekâtların da devreye girmesinde, daha ötesinde münhasıran manevî hizmetlere odaklanmasında büyük maslahat var.

Çünkü günümüz şartlarında çarkları döndürmenin eskiye göre daha da zorlaştığı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Böyle bir tabloda, zaten son derece kısıtlı ve dar imkânlarla yapılan manevî hizmetlerin daha fazla desteklenmeye ve katkıya ihtiyacı var.

Çünkü bizim hizmetimizin çok önemli bir esası istiğna. Peygamber mesleğinin, Kur’an âyetleriyle vurgulanan bir prensibi olan bu düsturu Üstad Risale Nur hizmetinin de temel esaslarından biri olarak hem kendi hayatında titizlikle uygulayıp, kimseden karşılıksız birşey almamış ve kabul etmemiş; hem de talebelerine ısrarla vurgulamış.

Bu prensibin gereği olarak bu hizmetler için devlet ve özel kuruluşlar dahil, hiç kimseden birşey istenmiyor ve alınmıyor, kimsenin kapısı çalınmıyor.

Onun için, zaten verilmesi gereken zekâtlar bu anlamda hizmetlere kanalize edilirse, hem Üstadın yaklaşım ve arzusuna uygun hareket edilmiş, hem de hizmetlerimize soluk aldırılmış olunur.

İşin bir de, Tevbe Sûresi 60. âyetinde sıralanan “zekâtın verileceği adresler” içindeki “Fîsebilillah, Allah yolunda hizmet edenler” maddesine bakan yönü var.

Bu manaya bu zamanda tam mâsadak olanlar, manevî cihad yapanlar değil mi?

Bilhassa neşriyat hizmetlerinin bu manevî cihaddaki önemini ayrıca ifade etmeye gerek var mı? 

İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte bu hizmetlerin zekâtlarla da güçlendirilip takviye edilmesi çok özel ve farklı bir ehemmiyet kazanmış durumda.

Yazarımız Süleyman Kösmene’nin ifadesiyle:

“Zekâtımızı Kur’an ve iman hizmetleri için, Risale-i Nur’un nâşir-i efkârı olan gazetemize ve yayınlarımıza yönlendirelim. Böylece azımız çok olsun, kısıtlı imkânlarımızla yaptığımız infak bereketlensin inşaallah.”

Zekâtlarını bu çerçevede, anlatmaya çalıştığımız hususları dikkate alan bir duyarlılıkla neşriyat hizmetlerimize yönlendiren ve yönlendirecek olan bütün okuyucularımıza yürekten teşekkür ediyor, “Allah kabul etsin ve razı olsun” diyoruz.

Zekât havaleleri için gerekli bilgiler gazetemizde çıkan duyurularda mevcut.

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