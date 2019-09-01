Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırılıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından kaldırılmaya başlandı.

Rize Valiliği tarafından, Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi. Tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırdı.

AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Ayder'in, Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Ayder’in tarihi fotoğrafının olduğu bölgede uygunsuz yapılar yapıldığını, doğası ile uygun olmayan salıncak tiplerinin yapıldığını görmüştük. Salıncakların hepsini kaldıracağız. Rize Valiliği tebligatları gönderdi. Salıncakları kaldırmayanlar için kolluk kuvvetleri ile orayı asli hüviyetine kavuşturmuş olacağız. Ayder’in tarihi fotoğrafının çıktığı çayırlık mera alanını inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile kamulaştıracağız. TOKİ Başkanımız ile görüştük. Kamulaştırma kararları çok yakın bir zamanda alınıyor ve vatandaşlarımıza tebliğ edilecek."

"Ayder'in kimliğini ve değerini ortadan kaldırmamamız lazım"

Avcı, niyetlerinin oradaki vatandaşın da kazanması olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kazanırken Ayder'in kimliğini ve değerini ortadan kaldırmamamız lazım. Ayder’in değerini koruyarak inşa etmek niyetindeyiz. Ayder’de salıncak da dahil kaçak hiçbir yapıyı devletin ilgili kademelerinden izin almadan yapmasınlar. Burada kararlılığımız kesindir."