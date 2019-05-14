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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü: 1 ölü

14 Mayıs 2019, Salı 19:09
Başakşehir'de istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İshak Paşa Sokak'ta bulunan bir sitenin istinat duvarı, saat 17.45 sıralarında yola doğru çöktü. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir minibüs göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, göçük altındaki minibüs içerisinde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise ambulansla hastaneye gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucu enkaz altında başka kimsenin olmadığının belirlendiği aktarıldı.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bazı araçların yoldan geçmesinin hemen ardından istinat duvarının çökmesi ve bir minibüsün göçük altında kalması yer alıyor.

Bu arada, ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.

NTV

Etiketler: Başakşehir, Kayakent, istinat duvarı
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