Gaziantep'te CHP İlçe Başkanı alacak verecek meselesinden öldürüldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı İ.K. tarafından öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Oğuzeli’nde meydana geldi. CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy ile iş yerine gelen İ.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., silahını çekip Keskinsoy'a ateş etti. İlhan Keskinsoy kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlhan Keskinsoy'un vefat ettiği saptandı.

Keskinsoy’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Valiliği'nin olayla ilgili paylaştığı bilgi notunda, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.