‘Karadeniz yaylalarını aratmayan güzellik’

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kış aylarında aldığı yoğun kar, ev sahipliği yaptığı karaçam ve meşe ağaçlarıyla Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan yatırımların ardından 2018 yılında işletmesi Sandıklı Belediyesi’ne devredilen Akdağ Tabiat Parkı, doğa güzelliğinin yanı sıra sosyal tesisleri, bungalov evleri ve göletiyle dikkati çekiyor. Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Akdağ Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırımlarıyla Akdağ’ın “Cennetten bir köşe” haline geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu, “Kışın yağan karlarla buz tutan gölle birlikte Akdağ’da harika görüntüler oluştu. Kış mevsiminden çıktığımız ve ilkbahara ilk adımların atıldığı bu günlerde doğa uyanıyor. Karlar ve buzlar yavaş yavaş eriyor. Doğa ve ağaçlar yeşillenmeye başlıyor. Dolayısıyla Akdağ’ımız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Tabiat parkımız, sadece suyu ve yeşilliğiyle değil, oradaki yılkı atlarıyla, geyikleriyle ve envaiçeşit hayvanlarıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer muhteşem bir manzara” AA

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