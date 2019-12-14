Kars'ta tren kazası: 3 ölü

Kars-Erzurum seferini yapan yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde vefat etti. Feci kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili 400 metre sürükleyip durabildiği belirtildi.

Kars'ın Selim ilçesinde Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki 36 otomobile çarptı. Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde vefat etti. Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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