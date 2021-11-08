"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Meteorolojiden fırtına uyarısı

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:40
Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey ve Orta Ege'de, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülen fırtınanın, perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

Etiketler: Meteoroloji, fırtına, uyarı
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

    "Küresel ısınma yoksul ülkelerin ekonomilerini tahrip edecek"

    Hasan Çengiç dualarla ebediyete uğurlandı

    Belarus - Polonya sınırında düzensiz göçmen hareketliliği

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

    Tansiyonun yükseldiği Etiyopya'da son durum?

    ABD, 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

    'Ermenistan bölgesel iş birliği ile asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır'

    Karabağ zaferinin 1. yılı

    Sierra Leone'deki patlamada ölü sayısı 101'e yükseldi

    Şuşa'da şükür namazı kılındı

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

    Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

    Fenerbahçe, zirvenin 10 puan gerisine düştü

    AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

    ''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    15 Temmuz karanlık bir olay, çok soru var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah beni yaratırken bana mı sordu!?”
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Bir canda iki imza: Ehadiyet ve samediyet
    Genel

    Elektrikli SUV’da yeni oyuncu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kısaca “iman kurtarma hizmeti”
    Genel

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuduklarımızla amel etmedikçe

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.