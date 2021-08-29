Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale eden kahramanların özverili çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada ise Hozat ilçesi sınırındaki Tanzi Deresi üzerinde başlayan yangına ekiplerce karadan iş makinaları ve arazözlerle, havadan ise uçak ve helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bizzat ilimize gelerek yangını alanda takip eden Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e ve ekibine, alanda alın teri döken arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Olay OGM'den yapılan daha önceki yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedilmişti. Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtilmişti. AA

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