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2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İman, insanı insan eder -2

Zekeriyya Kocalan
02 Eylül 2026, Çarşamba
İnsan en mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. İnsan kendisine verilen irade, hürriyet ile bu mükemmelliğini koruyup geliştirdiği gibi, canavara da dönüştürebilir.

İyi ve doğru kullanarak kendisine ve etrafına cennet gibi hayat yaşattığı gibi, kötü ve yanlış kullanarak da cehennem hayatı yaşatabilir. 

Allah bu gerçeği; incire, zeytine, Sina dağına ve Mekke-i Mükerreme’ye yemin ederek insanı en mükemmel şekilde yarattığını, ancak iman edip, iyi işler yapanların bu durumunu koruduğunu aksi davrananların ise aşağıların aşağısına düştüğünü, tepe taklak gittiğini anlatır. 1

Allah, en güzel şekilde yarattığı insanın; iradesini ve hürriyetini yanlış kullanarak çok çok zalim ve çok çok da cahilce olduğunu anlatır.2

Ama insan iman ederse, yaratıcısını dinleyerek gönderdiği kitabı hayatına yansıtırsa, elçisinin yaşadığı hayatı, hayatının hayatı yaparsa insanlığını korur ve yüceltir.

Mesela, ey iman edenler diye seslenerek, sarhoşluk veren içeceklerden, insanları birbirine düşüren ve haksız kazanç olan kumar ve şans oyunlarından uzak durulmasını istiyor. Bunlarla şeytanın insanların arasına, kin ve düşmanlık  soktuğunu ve Allah’ı unutturduğunu bunlardan kaçınılarak mutluluğu yakalamalarını istiyor.3 

Müslüman bu pisliklerden uzak durur. Uzak durarak kendisini ve yuvasını sıkıntıya atmamış ve insanlığını sarsmamış olur.  

Yine Allah Hucurat Suresi’nde ise, “Ey iman edenler “ diye seslenerek, birileri söz taşıdığında hemen inanılmamasını ve araştırılmasını aksi takdirde inanılırsa pişman olunacak yanlışlara düşüleceğini  söyler.4

Ve yine bu surede Müslümanlarla alay edilmemesini, alay  edilen kişinin ve toplumun alay edenlerden hayırlı olabileceğini buyurarak, insanlara üstten bakmayı yasaklamaktadır. 

Yine bu surede söz taşımaktan, başkalarının arkasından konuşmaktan, kötü zanlarda bulunmaktan kaçınılmasını emretmektedir. Hatta arkadan konuşmanın ölü kardeşinin etini yemek gibi olduğunu ifade eder. 

Ve insanların hepsinin bir olduğunu, erkek- kadın olmanın, farklı ırklardan ve toplumlardan olmanın üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün insan olmakta, takvada olduğunu yani yaratıcıyla buluşmak ve isteklerini yapmak olduğunu buyurur.5 

Yine Allah; ”Ey İman edenler“ diye mü’minlere seslenerek, anne-babanızın, akrabanızın aleyhinde de olsa, şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakirde olsa titizlikle adaletli olunması istemektedir.6

Yine aynı şekilde mü’minlere seslenerek, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletli şahitlik yapan kimseler olun, bir topluma öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adaletli olun. Allah’tan korkmaya yakışın da budur, buyurur.7

İşte insanı insanlığın zirvesine çıkaran davranışlar. 

Görüldüğü gibi Kur’ân, iman edenler için hidayet rehberidir.8 İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitaptır.9

Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz ise Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel uyguluyan bir elçi, yürüyen Kur’ân’dır. Ahlâkı Kur’ân’dır.  Yaşayışı bizim için güzel örnek olan insan.10 

Fatiha’dan Nas Suresi’ne kadar ayetlerin hepsi ve Resûl-i Ekrem’in (asm) sözleri, hadisleri insanlığımızı korumak ve geliştirmek içindir. Kur’ân ve hadisler, dünyada dahi insanca yaşamak içindir. İnsanlığımızı korumak içindir. 

Dipnotlar:

1- Tin Suresi: 1-6  

2- Ahzab Suresi: 72  

3- Maide Suresi: 90-91 

4- Hucurat Suresi: 6  

5- Hucurat Suresi: 11-13  

6- Nisa Suresi: 135  

7- Mâide Suresi: 8  

8- Bakara Suresi: 2  

9- İbrahim Suresi: 1 

10- Ahzab Suresi: 21 

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