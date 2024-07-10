Üç adımda forma girmek

Yaz aylarında herkesin kilolarından kurtulmak istediğini duyuyoruz. Ancak çoğu kişi profesyonel bir yardım almadan bunu yapmaya çalıştığı için gerek eksik bilgi gerekse süreci doğru yönetemediği için bu konuda maalesef başarısız oluyor.

Elbette en doğru olanı beslenme uzmanlarına danışmak ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmek olacaktır.

Ancak şimdi söyleyeceğim 3 madde, sağlıklı bir şekilde forma girmenin temelinde bulunuyor.

1-Kalori açığı oluşturun. Günümüzde hemen hemen herkes artık kalori terimine aşina. İhtiyacınız olan miktarı hesaplamak için onlarca site mevcut. Bu sitelerden hesaplama yapabilir ve size uygun olan kalori miktarını öğrenebilirsiniz.

İhtiyacımız olandan daha az miktarda enerji alırsak vücut hali hazırda kendisinde bulunan, daha önce depoladığı kaynaklara giderek eksik kalan enerji ihtiyacını depolardan alacaktır. İşte biz bu duruma kilo vermek diyoruz. Ancak çok fazla açık bırakmak beklenilenin aksine daha hızlı kilo vermenizi değil tam aksine daha da yavaş kilo vermenize bir yerden sonra da hiç verememenize sebep olacaktır. Bundan dolayı günlük 500 kalori fark yeterli olacaktır.

2-Gün içerisinde daha aktif olun. Bunu isterseniz spor yaparak sağlayın isterseniz işe, okul araba yerine yürüyerek giderek veya asansör yerine merdiven kullanarak yapın.

Eğer siz gün içerisinde daha aktif olursanız önceki madde de söylediğimiz kalori açığı oluşturmada bu aktiflik size çok büyük destek olacak. Günlük yapacağınız bir saatlik hızlı tempo bir yürüyüşün vücudunuzda olumlu anlamda ne gibi farklar yapacağını herkesten önce kendiniz göreceksiniz.

3-Ağırlık antrenmanı yapın. Durun durun hemen korkmanıza gerek yok. Bu söylediğim herkes için spor salonunda yapılması gereken bir antrenman değil. İmkanı olanlar elbette spor salonunda antrenmanlarını yapabilirler. Ancak imkanı olmayanlar için bu madde atlanacak değil. Kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız antrenmanlar sizin kilo vermenize veya almanıza destek olacağı gibi aynı zamanda vücudunuzu sıkılaştıracağı için de bulunduğunuz kilodan daha fit görünmenizi sağlayacaktır.

Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak aslında gerçekten çok kolay. Sadece bizim sahip olduğumuz alışkanlıklarda ufak tefek değişiklikler yapmalı ve bu vücudun bizlere emanet edilmiş bir mücevher olduğunu unutmamalıyız. Emanete en güzel şekilde bakmalı ve onu en iyi şekilde korumalıyız.

Sizlere vereceğim son belki de diğerlerinin de temelini oluşturan tavsiyem hadd-i vasatı yani dengeyi, orta yolu korumak olacaktır.

Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmayalım sağlıklı beslenmek isterken sağlığımızdan olmayalım.

(Fidanlık eki, Mayıs 2024’den alınmıştır)