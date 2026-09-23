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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bir garip yolcu “Bediüzzaman”-2

Kenan Toprakçı
23 Eylül 2026, Çarşamba
Said Nursî’nin hayatının tamamına bakıldığında, “garip yolcu” ifadesinin onun hayatını ve şahsiyetini anlatan bir ifade olduğunu düşünüyorum.

Kısaca; Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı, bir Anadolu köyünden başlayıp geniş bir coğrafyada etkileri görülen uzun ve çetin bir ilim, iman ve hizmet yolculuğudur.

Onun şahsiyetinin temelleri aileden aldığı İslâmî terbiye, ilim aşkı ve güçlü bir ahlâk anlayışıyla atılmıştır. Medrese eğitimiyle şekillenen ilmî kişiliği, zamanla modern bilimlere duyduğu ilgiyle genişlemiş; din ile bilimin birbirini dışlamadığı bir düşünce sistemi geliştirmesine zemin hazırlamıştır.

Savaş ve esaret, sürgün ve hapis gibi ağır hayat tecrübeleri onun sabır, metanet ve teslimiyet anlayışını güçlendirmiştir. Bu sıkıntılar karşısında eserlerinden ve hizmetinden vazgeçmemesi, onun düşünce ile hayat arasında kurduğu bağın güçlü olduğunu göstermektedir.

İktisat ve kanaat onun hayatında teorik bir düstur olmaktan çıkıp hayat biçimine dönüşmüştür. Şefkat ve merhamet ise yalnızca kişisel özellikleri değil, insanlara ulaşma ve onları kazanma yönteminin temelini oluşturmuştur.

Risale-i Nur külliyatı, bütün bu tecrübelerin fikrî birikimini yansıtan en önemli eserler bütünü olarak ortaya çıkmıştır. Kur’ân merkezli iman anlayışını aklî delillerle açıklama çabası, onun düşüncesinin özgün taraflarından biridir.

Bediüzzaman’ın takipçileri açısından o, çağın iman problemlerine cevap veren bir müceddid ve büyük bir İslâm âlimidir. Akademik açıdan ise onun bu şekilde değerlendirilmesi, eserleri, tarihî şartları ve düşünce dünyası üzerinden eleştirel ve kaynak temelli araştırmayı gerektirir.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse, bu hayat ilimle başlayan, imanla derinleşen, çileyle sınanan, şefkatle yumuşayan ve insanlığa hizmet idealine yönelen bir yolculuktur.

Nurs köyünde başlayan bu yolculuk, onun vefatıyla sona ermemiş; eserleri, fikirleri ve öğrencileri vasıtasıyla sonraki nesillere taşınmıştır. “Bir garip yolcu” ifadesi de bu uzun hikâyenin özünü anlatmaktadır: Dünyanın geçici yollarından geçen, fakat yönünü kalıcı bir hakikate çevirmiş bir yolcu.

Bediüzzaman’ın asıl mirası, yalnızca ardında bıraktığı eserler değil; ilmi imana, imanı ahlâka, ahlâkı şefkate ve bütün bunları insanlığa hizmete dönüştürme gayreti ve başarısı olmuştur.

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