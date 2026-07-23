ŞİİR

Algı kapıların açık olursa, Tomurcukta saklı gülü görürsün. Şu yürek Canan’a aşık olursa, Gönül aynasında külü görürsün. Hal dili kıymetli, sır yakarışta, Gecikmez yeryüzü göğü alkışta, Rahmete doyarsın her bir karışta, Ördek dua etsin seli görürsün. İman gözlüğünü gözüne taksan, Karanlığa inat meşale yaksan, Çiçekten böceğe mevcuda baksan, Hakikî iş yapan eli görürsün. Baş gözün bakıyor, kalp gözün körse, Vehimler başına çoraplar örse, Kör şeytan nefsinin atını sürse, Hak dostu velîyi deli görürsün. Gülizar bağından kapı açılsa, Laleden sümbüle koku saçılsa, Muhabbet çayının demi içilse, Bülbüle nazlanan gülü görürsün. İncecik eleyip sık dokuyorsan, Söylenen her sözü çok takıyorsan, Zerreden küreye ters bakıyorsan, Pireyi deveden ulu görürsün. Bakış açısını daralttığında, Öfkeden gözünü kararttığında, Şansına güvenip zar attığında, Gülen gözlerini sulu görürsün.

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