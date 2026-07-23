"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Şahısların gölgesinden müesseselerin gücüne

Hasan GÜNEŞ
23 Temmuz 2026, Perşembe
Önceki yazımızda İslâm dünyasının temel bilimlerdeki üstünlüğünü mühendisliğe ve sanayiye taşıyamadığından bahsetmiştik.

Osmanlı’da Batı’nın üstünlüğü fark edildiğinde çözüm daha çok askerî alanda ve silah teknolojisinde arandı. Hâlbuki Batı, sanayi inkılâbına ulaşmadan önce Rönesans, Reform ve Aydınlanma süreçlerinden geçmiş; hukuk, eğitim ve devlet yapısını yeniden inşa etmişti. Dolayısıyla doğrudan silaha ve askeri yapılanmaya yönelmek, meselenin kökünü kavrayamayan eksik bir yaklaşım olarak kaldı.

Şahıs Merkezli Yönetimin Açmazı

Asıl mesele daha derindeydi: İslâm dünyası, devlet ve toplum yönetimine dair sahip olduğu ilmî birikimi kalıcı müesseselere dönüştüremedi. İbni Haldun’un Mukaddime’de devletlerin yükseliş ve çöküşünü ilmî esaslarla açıklaması büyük bir fikrî başarıydı; ancak bu yaklaşım kurumsal yapılara dönüşemedi. Batı ise Atina ve Roma tecrübesinden Magna Carta’ya, oradan da modern parlamenter sisteme uzanan süreçte fikirlerini hukuk ve kurumlarla kalıcı hâle getirdi.

İslâm dünyasında Gazâlî’den Nizamü’l-Mülk’e, Abdülkadir Geylânî’den İmam-ı Rabbânî’ye, Osmanlı’da Ebüssuûd Efendi’den Koçi Bey’e kadar birçok âlim hükümdarlara adaleti, meşvereti ve liyakati tavsiye etti. Ancak bu tavsiyeler kurumsal bir sisteme dönüşemedi. Zaman ve zemin müsaade etmedi. Belki de o zamanlar ihtiyaç son dönemlerdeki kadar şiddetli değildi. Sonuçta adaletli ve ufku geniş bir hükümdar geldiğinde devlet güçlendi; aksi durumda ise kötü yönetim kaçınılmaz oldu. Devletin istikameti müesseselere değil, şahısların karakterine bağlı kaldı.

Bu noktada İmam-ı A’zam’ın adaletsiz yönetime karşı tavrı da dikkat çekicidir. O, keyfî idareye ortak olmayı reddederek hem amelî hem de itikadî bir duruş sergilemiştir. Ne var ki zamanla bu güçlü tavrın hatırası zayıflamış, geriye daha çok fıkhî mirası kalmıştır.

Nasihatten Kurumsal Devlete

Osmanlı, bu eksikliği ancak XVIII ve XIX. yüzyıllarda fark edebildi. Namık Kemal’den Bediüzzaman Said Nursî’ye kadar pek çok mütefekkir, devletin ancak meşrutiyet ve hukuk düzeniyle ayakta kalabileceğini savundu. Bediüzzaman, asırlardır tekrarlanan “adaletli olun, meşveret edin” nasihatini yeterli görmedi. Onun tasavvurundaki meşveret, sadece danışılan bir mekanizma değil; milleti temsil eden, karar alma ve icraatı bağlayıcı yetkiye sahip bir meclisti. Hatta hilâfetin dahi bütün İslâm dünyasını temsil eden böyle bir meclise dayanması gerektiğini ifade etmiştir.

Bu anlayış, nasihatten kuruma, şahıstan müesseseye geçiş çağrısıdır. Bunun tabiî sonucu ise hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve yetkilerin tek elde toplanmamasıdır. Yasama, yürütme ve yargının birbirini dengelediği bir sistem, adaletin şahısların insafına bırakılmasını önleyen en önemli teminattır.

Bugün de kalkınmış ve itibarlı devletleri güçlü kılan, iyi niyetli yöneticilerden ziyade sağlam kurumlar ve işleyen hukuk düzenidir. Kalıcı başarı, şahısları beklemekle değil; adaleti, meşvereti, liyakati ve kuvvetler ayrılığını esas alan müesseseler kurmakla mümkündür.

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cerrahlar da şikayetçi

    Emeklinin maaşından tasarruf olmaz

    Siber güvenlik teklifi internetin güvenlik bürokrasisine devridir

    Çocuklar suça sürüklenmesin

    Türkiye’nin demokrat değerlere ihtiyacı var

    Ahbap soruşturmasıyla toplumsal güven erozyonu vahim hale geldi

    Kartlı ödemeler Haziran’da 2,9 trilyon liraya çıktı

    Senatör Sanders: ABD İsrail’e desteğini çekmeli

    Belçika Büyükelçisi: Türkiye Avrupa ailesinin bir parçasıdır

    New York Belediye Başkanı Mamdani'den savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın çağrısı

    İspanya'da "sıra dışı tehlike" uyarısı!

    Ankara'da eğitim helikopteri düştü: Pilotlardan biri öldü

    Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 5346'ya, yaralı sayısı da 16740'a yükseldi

    Kütahya'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 31 kişi yaralandı

    Aileler yalnız bırakıldı

    Karpuz üreticisi dertli

    Kral Charles’tan cami ziyareti: İslâm karşıtlığına anlamlı mesaj

    Trump: İran’a yönelik saldırılar sürecek

    Plansızlık üreticiyi de tüketiciyi de vuruyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye’nin demokrat değerlere ihtiyacı var
    Genel

    Emeklinin maaşından tasarruf olmaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Cerrahlar da şikayetçi
    Genel

    Ahbap soruşturmasıyla toplumsal güven erozyonu vahim hale geldi
    Genel

    Çocuklar suça sürüklenmesin
    Genel

    Siber güvenlik teklifi internetin güvenlik bürokrasisine devridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.