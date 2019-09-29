Namaz acıları unutturur mu?

Müthiş sorulara, müşfik cevaplar - 15

Ayağına diken batan bir insan,

Can derdine düşer, divane olur.

Huzur ve hûşuyla namaza duran,

Ateş etrafında pervane olur.

Ölü bedenden bir parça kesseniz hiç farkında olur mu? Hiç acı hisseder mi? Namazla mi’rac yolculuğuna çıkan bir insan da, bedenini geride bıraktığı için acılarını, ağrılarını, üzüntü ve kederlerini hissetmez. O başka bir âlemde, hayatın başka bir boyutundadır artık.

Namaz, acılarımızı dindirir, sıkıntılarımızı giderir, kaygılarımızı yok eder. Mü’minin ruhu, namaz için pervâne olur. Pervane kendini ateşe atmak için can atar. Bir an önce o ateşle kucaklaşmak, o potada erimek ister. Yüreğindeki hasretlik ateşini İlâhî aşkın alevi ile söndürmek için sabırsızlaşır. Rabbine aşık olan bir mü’min de, O’nun huzuruna çıkmanın sevinci ile, dünyevî dert ve kederlerini, acı ve ıztıraplarını unutur.

Hazreti Ali Efendimizin (ra) ayağına bir ok saplanır. Şiddetli acı çekmektedir. O günkü şartlarda anestezi diye bir şey de yoktur. Ama okun oradan çıkartılması gerekmektedir. Şiddetli acı hissettiği için oku oradan çekip çıkartamazlar. Hazret-i Ali de (ra) her derde devâ olan namaza başvurur. Zira o namazda iken dünya ile ve kendisiyle ilgili ne varsa hepsinden vazgeçmektedir. Cenab-ı Hakk’ın karşısında iken kendisini unutmaktadır. “Ben namaza başlayınca siz oku çıkarırsınız” diyerek namaza durur. O namazda iken oku çıkarırlar, farkında bile olmaz.

Elimize bir diken battığında namazdaki huzurumuzu bozacak kadar bir acı hissediyorsak, mi’rac yolculuğuna henüz adım atamamışız demektir. Kalıbımız kıyamda iken kalbimiz firarda, başımız secdede iken, ruhumuz gezmede ise, o namazla mi’raca çıkmak mümkün değildir. Namaz her derde deva, her hastalığa şifadır, fakat biz namaza vefa göstermezsek, namaz da bize şifa olmayacaktır.