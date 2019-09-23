Namaz nasıl bir şifa kaynağıdır?

Müthiş sorulara, müşfik cevaplar (13)

Tarifi imkânsız bir haz alırım,

Ezan seslerini duyduğum zaman.

Hemen kesiliyor baş ağrılarım,

Başımı secdeye koyduğum zaman.

Namaz, başlı başına bir şifa kaynağıdır. Zira namazda okunan Kur’ân Âyetleri, ruha şifa olduğu gibi, bedene de şifa verir. Özellikle Namazlarda sıkça okunan ve Kur’ân-ı Kerîm’in anası ve özeti olarak kabul edilen Fatiha, İhlâs, Nas ve Felâk, Yasin, Tebareke ile Amme Sûreleri’ni Âyet el-Kürsi, Amenerrasülü ve Haşr Sûresi’nin son üç âyetini okumak, maddî ve manevî hastalıklar için şifa kaynağıdır.

Namazın her rekâtında Fatiha okuduğumuza göre, namaz kıldığımız müddetçe şifalı bir ilâç alıyoruz demektir. Namazda yapılan hareketlerin ve özellikle secdeye kapanmanın, insan bedeninde biriken statik elektriğin boşaltılmasını sağladığı, böylece insanı stres ve sıkıntıdan kurtardığı bilinmektedir. Bu şekilde insanın verem ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riski büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.

Ayrıca namazda hemen bütün eklemler hareket ettiği için, omuz, bel ve dizlerde kireçlenmeye bağlı rahatsızlıklar en az seviyeye inmektedir. Onun için cami müdaivimi yaşlı insanları görünce, “namaz dirisi” deriz. Bunun için de namazın da tadil-i erkân üzerine kılınması gerekmektedir.

İbadetin insana sağladığı tıbbî faydalar bizim ihtisas alanımız dışında olsa da, kendi gözlemlerimizle bir takım sonuçlara şahitlik ettiğimiz çok olmuştur. Bu durumu hastanelerde daha net olarak gözlemlemek mümkündür. İnancı kuvvetli olan ve ibadetlerini yerine getirmeye çalışan hastaların tedaviye daha çabuk cevap verdiği ve daha kısa sürede sağlığına kavuştuğu görülmektedir. Bazen ibadetin kerâmeti, doktorları bile şaşırtmaktadır.

Kur’ân sûrelerinin ve âyetlerinin her biri şifa, duâ niyetine ve hayırlı isteklerinizin niyetine okunabilir.

Namaz, elbette bize şifa olsun diye kılınmaz. Hiçbir maddî faydası, şifası ve getirisi olmasa da, Allah emrettiği için namaz kılarız. Bu bizim kulluk vazifemizdir. Ama Rabbim o kadar merhamet ve rahmet sahibidir ki, her ibadetin içine bir de bize fayda sağlayan ikramiye yerleştirmiştir.