"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yaptığın işin, sonunu düşün

25 Haziran 2022, Cumartesi
Rahmetli Ernail Kantar Hoca’nın sıklıkla kullandığı bu sözü, ben de bugün makale konusu yapmak istedim.

“Yaptığın işin, sonunu düşün.” Evet, insan yaptığı veya yapacağı bir işin sonunu düşünse, ona göre o işi yapsa, bir çok hata ve yanlışlar baştan önlenebilir. Bir çok zarar ve ziyanlara, maddi ve manevi kayıplara mâni olmak mümkün olabilir. Bugün hapishanelere düşen, hastanelerde yatmak zorunda kalan insanların bir çoğu, sonunu düşünmeden yaptıkları fiilleri yüzünden o durumlara düşmüşlerdir. Bir anlık öfke ile kalkan, sonucunu düşünmeden hareket eden bir kimse, kendine veya başkasına zarar verebilir, hatta bir cinayet işleyebilir. Ondan sonra da ne kadar dövünse, pişman olsa, iş işten geçmiş olur. 

İnsan, ağzından çıkan her kelimeye ve ağzına giren her lokmaya dikkat etmek zorundadır. Düşünmeden söylenen bir sözün, çok ağır bedelleri olabilir. Toplumdaki huzursuzluğun, çatışmanın, kutuplaşmanın sebeplerinden birisi de, düşünce süzgecinden geçmeden söylenen sözlerdir. Sözün nereye varacağını, neticesinde neler olabileceğini hesaba katmadan söylenen bir söz, iki dostun arasını açabileceği gibi, komşu ve akrabaları da bir birine düşürebilir. Hatta aile yuvasının yıkılmasına sebep olabilir. Bir devlet yetkilisinin ağzından çıkan yanlış bir söz, başka bir ülke ile savaşa bile yol açabilir. 

Düşünmeden ağza alınan bir lokma, eğer haram bir lokma ise, çok acı neticeler verebilir. Evvela, kul hakkı yemek olur ki, hakkı yenen herkesle helalleşmek icab eder. Eğer kamu hakkından bir şey yenmişse, o milletin tamamından helallik almak gerekecektir. Bunun da mümkün olmadığı açıktır. Ahirette o hesap mutlaka görülecektir. Şimdi insana çok uzak gibi görünen ahiret, haşir, mizan, gibi hesap günü, bir gün mutlaka gelecektir. “Külli âtin karîb” (bütün gelecekler yakındır) kaidesine göre, bugün çok uzak görünen zaman geldiğinde, hiç de uzak olmadığı anlaşılacaktır. İşte o zaman, dünyada iken düşünmeden yaptığımız bir davranışın hesabı orada sorulacaktır. İnsan, yaptıklarının bir gün mutlaka hesabının sorulacağını, bu dünyada olmazsa, ahiret âleminde hesap vereceğini düşünse, harama el uzatabilir mi? 

Akıl, insana verilen en büyük nimetlerden birisidir. Hatta, aklı olmayanlar, dinî vecibelerden de muaf tutulmuştur. Peygamber Efendimiz (asm), “aklı olmayanın dini de yoktur” buyurmuştur. (Tirmizi) Bu kadar kıymetli bir nimetten ne kadar istifade ediyoruz? Aklımızı yeteri kadar kullanabiliyor muyuz? 

Aklı kullanmanın yolu, düşünceden geçer. Düşünen insan aklını kullanıyor demektir. Onun için bazı filozoflar, “insan düşünen bir hayvandır” demişler. İslam anlayışında, insanın hayvanla kıyaslanması mümkün olmadığından, biz böyle bir ifadeyi uygun görmüyoruz. Kur’an-ı Kerimde aklı kullanmanın ve düşünmenin önemi üzerinde durulmuş, bir çok ayetlerde, “düşünmez misiniz, akletmez misiniz” şeklinde, insanlar ikaz edilmişlerdir. 

Yaptığımız her işi düşünerek, ölçerek, tartarak, neticesinin neler olabileceğini hesaba katarak yaparsak, hem kendimizi, hem çevremizi bir çok zarar ve ziyanlardan koruyabiliriz. 

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da orman yangını

    İran'dan İsrail'in iddialarına tepki

    Guterres: Küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız

    İsrail’in kazıları Aksa’yı tehdit ediyor

    DDA: 6’ncı yargı paketi soru işaretleri içeriyor

    Yolsuzluklar önlenemedi

    Memurlar büyük şehirlerden kaçıyor

    Çözüm zamları durdurmakta

    İktidar algı peşinde

    İstanbul depremi için uzatmaları oynuyoruz

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı

    Tunus eski Başbakanı gözaltına alındı

    Japonya'da on binlerce kişinin bilgileri kayboldu

    Zelenskiy: Bu bir zaferdir - 120 gün, 30 yıl bekledik

    Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi

    Ukrayna, AB’ye adaylık statüsü aldı - Tarihi ve zorlu sürecin detayları ve arka planı...

    6. Yargı Paketi kabul edildi

    En büyük israf devlette

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad Bediüzzaman ve Mahmut Hocaefendi
    Mehmet Ali Yükselten

    Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile bir hatıram
    Risale-i Nur'dan

    İstanbul âlim ve vaizleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamları “dış güçler yapıyorsa” iç güçler ne iş yapar?
    Abdil YILDIRIM

    Yaptığın işin, sonunu düşün
    İlimdar Kaya

    Siyasette de basiret önemlidir
    Said YÜKSEKDAĞ

    Hangi anne evlâdının cehennemde yanmasını ister
    Mehmet ÇETİN

    Ömer Has
    Ahmet BATTAL

    Devletin namusu: mevzuat.gov.tr

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.