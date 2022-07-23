Asya münâfıklarının tuzakları bozulsun

Bediüzzaman Hazretleri, “Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor” demiştir.

GEZİ: Afrika Gezi Notları - 3

ABDÜLBÂKî ÇİMİÇ - bkicimic@hotmail.com

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Camide Kur’ân eğitimi

Bir öğlen namazını büyük bir kasaba camisinde kılmak için içeri giriyoruz. Ben hazırlıklı olduğum için içeri girip namazımı eda ediyorum. Ancak caminin içi ve dışı çok kalabalık, çocuklarla dolu. Hepsi sesli olarak Kur’ân eğitimi alıyor. Burada çok sayıda hafız yetiştiriliyor. Bu yönleri takdire şayan. Biz de bunlara imreniyoruz ve namaz bitiminde resimlerini çekiyoruz. İki kare resim çektikten sonra başlarındaki müderris çok şiddetli olarak bizi ikaz ediyor ve resimleri sildiriyor.

Diğer kardeşlere de aynı tepkiyi göstermişler. Biraz Vahhabilik damarı buralarda da nüksettiğini, onun için de camilerde resim çekilmesine izin verilmediğini öğreniyoruz. Resimleri siliyoruz, ancak daha sonra geri dönüşümden resimleri geri alıyoruz.

Muz, mango ve ananas ülkesi

Gittiğimiz hemen hemen her kasaba ve şehirde en fazla muz, mango ve ananas meyvelerine tevafuk ediyoruz. Çok sayıda derme çatma barakalarda bu meyveler satılıyor.

Burada bulunduğumuz sürece bu meyvelerden tadıyoruz. Bizler de gelirken Addis Ababa’dan bir miktar bu meyvelerden alıp getiriyoruz. Ancak bu meyvelerin olgun olanlarını değil, daha olgunlaşmamış olanları getirmek lazım. Çünkü uzun süre saklanmıyor.

Etiyopya taksileri

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa ve diğer şehirlerinde üç tekerlekli çok sayıda taşıma vasıtası var. Bunlar en çok üç yolcu taşıyabiliyor.

Ancak onlar daha fazla kişiyi taşıma taraftarı. Bizler de bu taşıtlara bindik. Kısa da olsa onların içini görmüş olduk. Elbette normal taksi ve uygulama üzerinden taşıma yapan fiber sistemleri de mevcut. Bazen onları da tercih ettik.

Addis Ababa

Addis Ababa Etiyopya’nın başkenti. Afrika ülkelerinin en gelişmiş şehri. Bu şehirde sanki iki dünya var. Birincisi şehrin en görkemli ve gelişmiş binalarının olduğu merkezi kısım.

Burada bankalar, oteller, büyük iş merkezleri, çok katlı binalar, diplomatik binalar, devletin idare edildiği yerler ve ofisler hep bu merkezi yerde. Bir de başkentin bu merkezî yerinin dışında kalan kenar mahalleler diye tabir edilen yerler var ki daha çok günlük alışverişlerin yapıldığı baraka cinsinden alışveriş dükkânlarının olduğu yerler. Buralar başkentin dışında kalan diğer kasaba ve şehirlerin aynı vaziyetini taşıyor. Buralar çok kalabalık, yol ve kaldırımlar çok düzensiz.

Alışveriş yapıyoruz

Etiyopya’nın kahvesi çok meşhur diye biliyoruz. Gelirken hem yöresel meyvelerden, hem de kahve almak istiyoruz. Hususan burada yetiştirilen zencefil bitkisinden de almak istiyoruz. Bu vesileyle hal esnafına gidiyoruz. Yaya olarak gittiğimiz hal epey uzak bir yerde, ancak hiçbir şey alamıyoruz.

Satıcılar bizi yabancı görünce yanımızda yerli bir kişinin olmayışı nedeniyle fiyatları üç-dört katına çıkarıyor. Bizler de bunu fark edince onlardan alışveriş yapmıyoruz. Daha makul yerleri seçerek bildiğimiz İngilizce ve Arapça kelimeler ile anlaşarak meramımızı anlatmaya çalışıyoruz ve bir miktar alışveriş yapıyoruz.

Dönüş hazırlığı

Artık Kurban bayramı bitmiş ve biz de geldiğimiz bu ülkeye insani yardımları ulaştırmanın huzuru ile dönüş hazırlığı yapıyoruz.

13 Şubat 2022 Çarşamba gece yarısı uçağımız 02.00 civarı Addis Ababa Havaalanı’ndan hareket ediyor. Beş saati aşkın bir süreden sonra İstanbul Havaalanı’na iniş yapıyoruz. Gelmeyen bagajımız için bagaj kayıp bürosuna gidip işlemlerini yaptırıyor ve bagajımızı nasıl geri getirteceğimizin yolunu öğreniyoruz. Hasan ağabey ile burada ayrılıyoruz. Biz de öğleden sonra 13.45 uçağı ile Samsun Çarşamba Havaalanı’na 15.10 gibi iniyoruz. Böylece altı gün sonra tekrar mahal-i ikâmetimize ve hanemize ulaşmış oluyoruz.

Avrupa kâfirleri ve Asya münâfıkları

Bediüzzaman Hazretleri On Yedinci Lem’a, Yedinci Nota’da “Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ı hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neş’et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hintteki Mecusî ve Berâhime ve Afrika’daki zenciler gibi, Avrupa’nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler? Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.”31 tespitlerini aktarır.

Burada meselenin can alıcı noktaları Bediüzzaman Hazretleri ifade etmiş. Yani fakirlik sadece Müslümanlara münhasır değil. Ancak gittiğimiz ülkenin topraklarının çok verimli ve geniş ovalarla kaplı olduğunu gördük. Ayrıca bu ülke çok ziyade yağmur alan bir ülke durumunda. Hatta biz gittiğimizde neredeyse istisnasız her gün öğleye kadar ve akşamüstü çok şiddetli ve sürekli yağmurlar yağdı. Çünkü burası şu anda kış mevsiminden bahara geçiş mevsimini yaşıyor. Dereler ve akarsular bol miktarda var. Buna rağmen bu suların planlanıp köylere ve şehirlere ulaştırılmaması insanların ataletinden olsa gerek. Ayrıca temizlik konusunda Müslümanların bu derece gabi davranışları da kabul edilir değil. Köylerdeki arazileri de yeterli olarak değerlendirmiyorlar. Kısaca bize göre anormal vaziyet onlar canibinden normal hayat düsturu olmuş vaziyette. Bu teşebbüssüz tevekkülden vazgeçilmesi lâzım. Çalışmak, gayret, hamiyet ve nezafet İslâmiyet’in vaz geçilmez umdeleridir. Bediüzaman Hazretleri bu vaziyete şöyle temas ediyor: “Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hale düşüyorlar. Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir.”32Biz hadiselerin zahiri noktalarına muttaliyiz, ancak kaderi noktada nasıl fetvalar verdiriliyor bilemiyoruz. Bu insanların fakr-ı halinin hakiki hikmetleri Rabbimizin ilmindedir. Biz bize bakan noktalara hamletmeli, onların noksanlarını tekmil etmelerini sağlayarak zekât vb. yardımlarımız ile de onlara ulaşmalıyız vesselam.

Dipnotlar:

31- Lem’alar, 2013, s.305

32- Age, s.305

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