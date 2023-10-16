Masum çocuklar ve Risale-i Nur

Kitap fuarları insanlarla tanışma, kaynaşma ve sosyal dayanışmanın en müessir vesilelerinden birisidir.

Bir hafta süren fuarlar hafta içi yetişkinler açısından daha sakin geçerken okul ve talebe ziyaretleri ile dolup taşıyor. Yeni Asya Standı’nı ziyaret eden eğitimci meslektaşlarımız ve talebeler ile hususi ilgileniyoruz. Hususan çocuklarımız için Can Kardeş Dergimizi hediye olarak veriyoruz. Çocukların Risale-i Nur eserlerine dokunması “Bunların fiyatı ne kadar?” diye sormaları fıtraten Risale-i Nur ile alakadar olduklarını gösteriyor. Bediüzzaman’ın “Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır.”1 tespitini ispat ediyor. “Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki dâvâcı olur: “Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?” İşte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.”2

Çocuk ve kitap

Bizler Bediüzzaman’ın çocuklar ile alakalı yukarıda ifade ettiği hakikatleri bildiğimiz için gelen ailelere çocuk kitaplarının mahiyetini izah ederek evlerine götürmelerini ve tam şimdi onlara bu kitapları okutmalarının ehemmiyetini aktardık. Aileler anlattığımız kitapları almakta hiç endişe etmediler. Çünkü bu ahirzaman asrında çocukları terbiye etmek çok zor. Aileler bu noktada bizar durumda. Peygamberimizin hayatını çizgilerle anlatan kitap çok beğeniliyor, ancak fiyat konusunda aileler zorlanıyor. İman serisi ve ahlâkî çocuk kitapları da en çok tercih edilen kitaplar arasında. Değerler eğitimi serisi kitapları da önemli ve tercih edilen kitaplar kategorisinde.

Gençlere kitap veriyoruz

İsmi bize mahfuz bir ağabeyimiz fuar evvelinde bizi arayarak ziyaret edeceğini ve Risale-i Nur’dan hediye kitaplar getireceğini söyledi. Getirdiği kitapların hususan gençlere iletilmesi temennimizdi. Risale-i Nur ile alakalı ancak alamayan geçleri takip etmeye başladık. Tespit ettiğimiz gençlere kitapların mahiyetini de izah ederek hediye vermeye başladık. Bu kitapları verdiğimiz gençlerin simalarındaki tebessüm unutulacak gibi değildi. Hele bir gencimizin “Hocam size söz veriyorum, bu kitabı okuyacağım” demesi samimiyetinin ispatıydı. İnanıyoruz ki bu insanlar kitapları okuduğunda Rabbimiz tesirini halk edecek ve ileride yönünü ve yüzünü Risale-i Nur’a çevirecek.

Bediüzzaman’ın resmi…

Seneler önce bu konuda dinlediğim bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Bir yakınım tanıştığı manav bir kardeşe Yeni Asya Gazetesi’nden bahsediyor. Devam eden günlerde kendisine gazeteyi ulaştırıyor ve bir süre sonra da biz kendisi ile tanışıyoruz. Bire bir sohbetlerimiz sonrası Risale-i Nur ile tanışıyor. Neticede halen Risale-i Nur sohbetlerine devam ediliyor. Bu kardeşimiz seneler evvelinde genç iken bir gazetecide İslâmî bir dergi görüyor. Dergi o sayısında Bediüzzaman’ın resmini basmış. O resim kardeşimizin nazarını celb ediyor ve dergi alınıyor. Demek bu kalbî niyet ve fiilî duruş seneler sonraki Yeni Asya ve Risale-i Nur’a mukaddeme olmuş diyebiliriz.

Bizler de kitap fuarında alınan ve hediye edilen her bir kitabın o insanların Risale-i Nur’a ulaşmalarına bir vesile ve mukaddeme olmasını Rabb-i Rahim’den niyaz ediyoruz.

Dipnot:

1- Emirdağ Lahikası-I, s. 2 Age, s.