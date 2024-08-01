Samsun’da Risale-i Nur okuma programı yapıldı

On bir senedir -pandemi seneleri hariç- devam ede gelen Orta Karadeniz yetişinler Risale-i Nur okuma programı bu sene de Samsun Yeni Asya hizmet binasında deruhte edildi.

7 Temmuz’da başlayan program 14 Temmuz 2024 günü nihayete erdi. Programa Orta Karadeniz (Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Samsun) vilayetlerinin dışında İzmit, Balıkesir, Giresun ve Kırıkkale gibi mahallerden de katılım sağlandı.

İlki 2011 senesinde Şehzadeler Şehri Amasya ilimizde başlayan Orta Karadeniz yetişkinler Risale-i Nur okuma programı nice seneler aynı şevk ve gayretle devam eder inşâallah.

Program her sene olduğu gibi istişare ile müdebbir ve nöbet seçimi ile başlayıp bir gün saat saat planlandı. Müzâkereli saatlerde öğleden önce Hutbe-i Şamiye, öğleden sonra İhlâs Risalesi okundu ve müzâkereleri yapıldı. Müzâkereli dersler her daim daha fazla istifadeye medar oluyor. Ancak katkı yapacak kişilerin sayısının artması hassaten istirhamımız olsun. Müzâkere, farklı fikirler ve kabiliyetlerin katkılarıyla tekâmül eder. Bu mevzularda şu gelen hakikati asla unutmamalıyız. “Hattâ, en latîf ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki, en mâsumâne, zararsız bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer “Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.”1 Bundan başka “Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.”2 Düsturuna azami dikkat etmek hepimiz için elzem görünüyor.

Programın her akşam farklı konulardan hazırlanıp sunumu yapılan seminerlerden de çok istifade edildiğini ifade etmek isteriz. Amasya’dan gelip bizlere On İkinci Söz’ü tarihi bilgileriyle katkı yaparak okuyan Tekin Şahin hocamızda da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Programın sabah dersleri sonrasında Atakum sahilinde deniz tefekkürü ziyafetleri de hoş bir hatıra olarak yerini almış durumda. Samsun’da çevre ziyaretleri ve kısa mesafeli akşam yürüyüşleri de hoş bir seda olarak programı renklendirmeye yetti diyebiliriz.

Programa Balıkesir’den katılıp mutfak mükellefiyetini yılların emektar ahçısı ve Risale-i Nur hizmetinde sadakat timsali Oktay Kanlı ağabeyin katkı ve muaveneti ile deruhte eden Muammer ustamıza da teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyoruz. Daha nice programlarda birlikte olmayı niyaz ediyoruz.

Bu programımıza yakın ve uzaktan katılarak maddî ve mânevî katkıları olan Risale-i Nur hizmetlerinde isimsiz kahramanlar olarak yâd edilen bütün ağabey ve kardeşlere ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz. Ev sahipliği yaptığımız program süresinde yetişemediğimiz yerlere onlar koştular, noksanlarımızı tekmil ettiler. Hepsinden Allah ebeden razı olsun. Bizler her daim bu tür programlara hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Anadolu’nun her köşesinden bize ulaşanlara okuma programı için yardımcı olacağımızı buradan da ifade edelim. Sadece programlar çakışmasın, müsait olan haftaları planlayalım yeter.

Üstadımız her meselede hadd-i vasatı tavsiye ederken bir yerde ifrat etmeye izin veriyor. O da “Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlâs lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.”3 Bu tür programlar müfritane irtibat noktasının fiili tezahürü olarak telakki edilmelidir. Daha nice programlarda görüşmek dileğiyle…

Dipnotlar:

1- Lemalar,2013, s.394., 2- Age, s.390., 3- Kastamonu Lahikası, 61