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24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

İlan’lan sohbet

Adnan NACİR
24 Eylül 2023, Pazar
Herkesin görüşmek için sıraya girdiği İlan Mask ile sizin için sohbet ettik:

-Hoşgeldin İlan... Ne o, elinde çocukla gelmişsin, annesi nerede çocuğun?

Hoşbulduk, bir çocuk bakım şirketini yeni satın alıp bütün bakıcılarını kovdum. Şirket hisselerini şişirmişem, annesini San Francisco’ya göndermişem. Elimde lavabo taşıyla da gelebilirdim, yapmadığım şey değil. Merak etmeyin, sadece çocuk beziyle geldim buraya. 

-Maşallah, yatırım işlerinden, ekonomiden iyi anlıyorsun. Ben de ekonomist sayılırım. Bizim memlekete de bekleriz, bir fabrika açarsın artık. Teşvik-meşvik ayarlarız sana.

“Tatlı söz İlan’ı deliğinden çıkarır” diye bir sözünüz olduğunu duymuştum. Siz çocukları etkilemeyi çok iyi bilirsiniz. Araba fabrikası ile Starlink yatırımı yaparız size, olur bir Tesla iki kuş...

-Kuş demişken, ne iyi ettin de Twitter’i satın aldın... Seninle iyi anlaşıyoruz, yabancıya gitmemiş oldu.

Platformun adı Twitter idi, kimi “tweet” atmak diyordu, kimi “tivit”. Aklından geçen düşüncelerin üçte birini yazabilen kişiler de “TÜvİK” atıyordu. Artık karmaşa sona erdi. Siz de ebabil ve pelikan sürülerinize yeni isimler bulsanız iyi olur. Kuşlara alerjim var, arada kaynayıp giderler, yazık olur. Platformun yeni ismini beğenmemiş kullanıcılar olabilir, şirketi satın aldıktan sonra istersem içeride at da koşturabilirdim. Nitekim, sosyal bir mecra iken, “doge”leri ve coin”leri otlattığım sosyal bir mera haline getirdim. Herkes kuzu kuzu kullanıyor şimdi. 

-Nasıl, iyi para kazanabiliyor musun bari?

Ne gezer abi... Günden güne zarar ediyoruz X’te. Bir plan düşüneceğiz artık.

-Bir tivitten kaç para kazanıyorsun mesela?

Atılan postlardan bir şey kazanmıyoruz. Sadece reklam gelirleri var.

-Daha acil bir plan mümkün. Bak şuraya yazıyorum, hemen oku: Her bir tivitten para alabilirsin. Hatta daha güzeli, ücret garantili tivit aboneliği yaparsın. Günlük 10 tivit geçişi garanti dersin. Kullanıcı tivitleri atsa da, atmasa da alırsın paranı. Reklamlar da cabası. 20 yıl boyunca da çıkamasın kimse üyelikten, çıkmak isteyeni gönder Londra mahkemelerine, paraya para demezsin vallahi...

Güzel fikirmiş, hemen değerlendirelim. Oturduğu yerden bedava tivit atma devrinin bittiğini açıklayacağım. Benim yeni bir projem daha vardı, adı Neuralink. Beyinlere implant yerleştirip veri aktarımı yapabiliyoruz. 

-Uzaktan kontrol etme de var mı işin içinde?

Olmaz olur mu...

-Yahu, tam da bizim aradığımız çalışma. O implantlardan bize de gönder. Yerli ve milli görüşlü gençlerimizin kafasına üç tane çivi çakmakla meşhuruz ama gerçek çivi kullanmamıştık şimdiye kadar.

İnsanlarda denemek için yeni izin aldık ama şimdilik sadece felçli hastalar üzerinde deneyebileceğiz. 

-Felçi insandan çok ne var ülkemizde: Ekonomi, adalet, eğitim, dış politika... Aklına ne gelirse hepsi felç. “Alnımızda çiplerden bir çelenk, Neuralink’e can atan Türk genciyiz...” diye marşını da yaptık mı tamamdır.

İsmini de “Nura Link” diye değiştirebilirsiniz. Sizin memleketin insanı böyle şeyleri sever. Neyse, bana müsaade... “Neden Yahu” bekliyor beni, ona da sözüm var. Haydi hoşçakalın...

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