P’li Kanal TV bünyesindeki Rende-zenformasyon Başkanlığımız tarafından hazırlanan, tamamen enformasyona daYalı (ispiyonyolcası: informacióna da Yalı) Rende-zenformasyon Bülteni’ne hoş geldiniz.

Her gelen haberi olduğu gibi kabul etmeyip elekten geçiriyoruz. Adeta bir rendeden geçmişçesine ufalanan haberleri ince eleyip sık dokuyarak halkımızın sindirebileceği şekillere sokuyoruz. Uzaktan bakıldığında bir rendeyi andıran binamızda çalışan haber takımımız, sizler için en yararlı ve doğru bilgileri seçip seçip bültende yayınlayacaktır. Maazallah, ükeyi bozmak ve bölmek isteyen hıyanet şebekelerinin kandırmacalarına gelmenizi istemeyiz.

Gerekirse, yalan haber yayanlara “Fahrettinheit 451” usulü ateşle yaklaşmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. İtfaiye araçlarımız yalan haber ihbarı aldığı vakit, “habercilerin dikkatine: rende-zenformasyon makinesi ayağınıza geldi. Haber, tweet, facebook hesabına rende vurulur. Hemen alınır, beş dakikada teslim edilir” anonsu geçerek dosta güven, düşmana korku verecektir.

Şimdi haberler:

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen müessif maden kazasında hiçbir yetkilinin kusuru olmadığı ve mevzuatın gerektirdiğinden fazla tedbirin alındığı anlaşıldı. Adını vermek istemeyen bir yetkili şöyle bir açıklama yaptı:

“Tedbirli mekanda ferahlık vardır sözüne aldanıp bolca tedbir aldık, elimizi korkak alıştırmadık. Gerekenden çok fazla tedbir almışız. İşte bu da ters tepmiş, hani sakınan göze çöp batar derler ya. Öyle bir şey oldu, zannedersem. Tedbir alın, tedbir alın diyenlerin gazına geldik. Hayır, alınan fazla tedbirler ihtiyacı olan başka madenlere de transfer edilemiyor açıkçası. Fazla mal göz çıkarmaz ama demek ki fazla tedbir gaz çıkarır, çıkan gaz da maalesef patlar. Bu da bize ders olsun.”

Putin gazı veriyor!

AB ve ABD ile arası iyi olmayan Putin’in bölgede sadece ülkemize güvendiği ortaya çıktı. Kremlin’e yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Putin ile Türk heyeti arasında şöyle bir konuşma geçti:

TH: Gaz ödemelerini diyorduk, 2024’e kadar erteleyebilirseniz, malum seçimler de olacak seneye, elimiz biraz sıkışık olabilir.

Putin: Yahu, lafı mı olur... Sizden iyi müşteri mi bulacağım ben... Hatta, bakın aklıma ne geldi; ben size toptan vereyim gazı, siz de sattıkça ödersiniz bazı bazı... Bin metreküpünü 2500 dolardan veririm, siz istediğiniz fiyata istediğiniz ülkeye okutursunuz.

TH: Başkan, çok makbule geçer de, 2500 biraz fazla değil mi?

Putin: İşin piyasası belli, inanın bize gelişi de çok maliyetli. Ekmek çarpsın, ben de çok kazanmıyorum. Yabancı değilsiniz diye size dost fiyatı verdim. İsterseniz yakın, isterseniz satın. 2500’ün üstü size kalsın.

TH: Sağol Başkan, “Ortadoğuda gazlar yeniden dağıtılıyor” diye atıyoruz manşetleri...

Doğalgaz faturalarının 80 TL’sini hükümet ödüyor

Cumhhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşların evlerde kullandğı doğalgaz faturalarının 80 TL’sini hükümetin ödediğini söyledi. 80 lirayı az bulan insanlar olduğu gibi, bu işin finansmanının yine vatandaşın vergileri ile sağlandığını öne sürenler oldu. Gelir kaynağı olarak vergilere dokunmadıklarını belirten bir Hazine yetkilisi şöyle dedi: “Vatandaşımız müsterih olsun, kesinlikle yeni bastığımız paraları kullanıyoruz. Yeni modelimiz tam bir Ankara havası: Bas bas paraları doğalgaza, bir daha mı geleceğiz dünyaya...”

Dezenformasyon Yasası

Dezenformasyon yasasını Meclis’e sunmadan önce Amerikalı’lara gösterip onaylarını aldık. Çok beğendiler. Fikirlerini beyan eden Amerikalı’lardan biri “George or well” (yani, aynı bizim Hans’la Corc’un yaptıkları gibi veya daha iyisi) dedi...