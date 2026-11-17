Yine bir 11 Kasım ve yine o gül yüzlü hizmet eri; Rahmi Akman Ağabeyi hasretle hatırlayıp, rahmetle anarken...

Yine bir On Bir Kasım yine bilinen hüzün, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. Yine bir armağanı ölüm denilen sözün, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. O bir güzel insandı, o ki yağız bir levent, Arayıp duracağım onu ila nihâyet, Bildiğimiz hak bilgi, iyi olan ki Cennet, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. O ki, bir güzel yiğit; o ki, hizmet eriydi, O’nun duruşu ki gül, gülbahçenin yeriydi, Dostu, düşmanı bilir; Nur Yolu’nun seriydi, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. Allah rahmet eylesin, o ki vardı yerine, Hak konusu olunca inerdi çok derine, Atmış dördüncü yıl ki yazılmış ki serine, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. Unutmaz sevdikleri; hatırlar On Bir Kasım, O öyle bir güzeldi, şirkeydi gerçek hasım, Hedefinde olmuştu bir gülce nesl-i Âsım, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü. Ceyhûnî, konuşunca; “kader” denen gül yazı, Bir anda sonbahara nokta koydu son yazı, Âciz kalır kalemler yazsa da bâzı, bâzı, Anlatmak kolay değil bu ayrılık gününü.

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