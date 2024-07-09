Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Beni bilim adamı yapan Kur’an-ı Kerim’dir

Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, “Kur’an’a inandıkça, okudukça bilim adamı oldum; bilim adamı oldukça Kur’an’ı okudum. Kur’an’ı okuyup da bilime bigâne kalmak mümkün değil” dedi.

Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, kendisini bilim adamı yapan Kur’an-ı Kerim olduğunu belirterek, “Kur’an’a inandıkça, okudukça bilim adamı oldum; bilim adamı oldukça Kur’an’ı okudum. Biruni der ki, ‘Bilimle uğraşmama sebep Bakara Suresinin 191. Ayetidir.’ Doğru, ben de Kur’an hepsidir diyorum. Kur’an’ı okuyup da bilime bigâne kalmak mümkün değil” dedi. Kur’an’ı her okuduğumda yeni bir şey çıkıyor karşıma. ‘Ben bu ayeti hiç okumamış gibiyim’ diyorum. Hac suresinin 47. ayetini okuduğumda izafiyet teorisi… Başka bir ayeti okuduğumda kopyalamadan bahsediyor. Onun için Kur’an-ı Kerim okudukça bilime yöneldim” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 337

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.