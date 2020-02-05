‘Dünyanın en yaşlı insanı’ vefat etti

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan’da vefat etti.

Dünyanın en yaşlı insanı olan Fatima Mirzakulova, Mirzakulova Çarlık Rusyası zamanında 13 Mart 1893’te doğdu. Sovyet döneminde yaşayan kadın, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’na şahit oldu. 1991’de de vatanı Tacikistan’ın bağımsızlığını kazandığını gördü. 200 torunu olduğu iddia ediliyor Hayatı boyunca dünyada yaşanan birçok tarihî olay ve değişime şahitlik eden Mirzakulova yaptığı 2 kere evlilikten sekiz çocuk dünyaya getirdi. Euronews’ın haberine göre, neredeyse 90 yaşına kadar pamuk tarlasında çalıştığı belirtilen ‘dünyanın en yaşlı insanının ayrıca 200 kadar torunu olduğu iddia ediliyor. Yakınlarının ifadesine göre hayatının son anlarına kadar kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu söylenen Fatima Mirzakulova ülkenin kuzeyindeki Dakhana kasabasında, Özbekistan sınırına yakın bir yerde toprağa verildi.

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