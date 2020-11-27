Adalet ve Hürriyet’e hazır mısınız?

Başlıktaki sorumuz Yeni Asya okuyucularına ve gönüllülerine.

(İnternet okuyucularımız soruyu yadırgayabilir. Ama aşağıyı okuyunca eminiz ki onlar da hak verecek ve kendisini muhatap olarak görecektir.)

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “15-20 Temmuzların İlâcı - Adalet ve Hürriyet” adlı kitabımız dağıtıma hazır. Kapak bile çok şeyi anlatmaya yetiyor.

Eminiz ki siz Yeni Asya gönüllüleri de bu referans kitabı okumaya, başkalarına okutmaya ve bilhassa adaletle ve siyasetle ilgilenen dostlarına ve muhataplarına ulaştırmaya hazırdır.

Bu kitap, bu döneme ve yakın geleceğe yön verip damga vuracak ve tarihe not düşecek bir ortak eser. Ayrıca gelecekten bugünlere bakacak olanlara “demek o zor günlerde Hak namına hakikati söyleyebilenler ve yayınlayabilenler varmış” dedirtecek bir kitap bu.

Malûmunuz, 2010’dan bu yana Yeni Asya’da düzenli yazıyoruz. Gazetecilik mesleği anlamında “profesyonel” değiliz, ama “sadâkatle tutulan yol” anlamında bir mesleğin müşterek sahipleriyiz. Meselelere bakış açısı zenginliği yönünden de muhteşem bir bütünün parçasıyız ve dolayısıyla “amatör” de değiliz. Her gün huzurunuza çıktığımız Akıl Misafiri köşesinde, bilhassa sivil toplum, demokrasi, hürriyet, hukuk, adalet ve liyakat hakkında çok şey yazdık.

Özetle; dinî cemaatlerin ihlâs esaslı, uhrevî hizmet odaklı, sivil ve şeffaf yapılar olarak kalması gerektiğini; devletin de bütün vatandaşlarına eşit ve âdil muamele eden demokratik hukuk devleti olmaya gayret etmesi gerektiğini; aksi halde ifsad komitelerinin bu iki yönlü olumsuz durumdan faydalanarak hem dinimize ve ahiretimize ve hem de dünyamıza ve devletimize zarar vereceğini anlatıp ikaz etmeye çalıştık.

Ama maalesef, birilerinin tuzaklarını planladıkları o malûm gün geldi ve menfur 15 Temmuz hadisesi cereyan etti. Hemen ardından yani 20 Temmuzdan itibaren de planlı emrivakilerle yürürlüğe sokulan KHK rejimiyle, Türkiye, hukuk devleti hedefinden hızla uzaklaştırılarak karanlık bir tünele sokuldu.

Biz, tahlil ve ikaz yazılarımızı, Yeni Asya’nın sadık okuyucularının yüksek meşveretinin tesbit ve tensip ettiği yayın politikasına da uygun olarak, 15 Temmuz 2016 sonrasında da sürdürdük. Adalet ve hürriyetin hakikî ilâcını aradık, bulduk, yazdık.

Bu konuları elbette başta Başyazarımız Kâzım Güleçyüz olmak üzere diğer yazarlarımız da yazdılar, ama bizim omuzlarımızda akademisyen bir hukukçu olmanın yüklediği vazife şuuru da ayrıca var oldu. Tarihe ve müktesebatımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık.

Yeni Asya Neşriyat, sizden gelen yoğun taleplerin de etkisiyle, 15 Temmuz sonrasındaki adalet ve hürriyet yazılarımızı derleyip bir kitap haline getirdi ve usta çizer İbrahim Özdabak’ın karikatürleriyle bezeyip şimdi hepimizin önüne koydu.

Eser bizim değil sizindir. İftiharla belirtelim ki telif hakkı da size aittir.

Şimdi bu kitabı tüm muhataplarına gecikmeksizin ulaştırma zamanı. Hem de tam zamanı. Vazife sizde.

- “Yeni Asya’nın fikirlerini ve hadiselere bakış açısını bilse” dediğiniz siyasetçilere,

- “Okusun, tatbik etsin ki adalete vesile olsun” dediğiniz bürokratlara ve hukukçulara,

- “Bu kitaptan haberdar olsun ki başkalarını da haberdar etsin” dediğiniz TV yorumcularına, gazetecilere,

- Üniversite kütüphanelerinden İl/İlçe Kütüphanelerine kadar, güncele dair kaynakları toplayıp barındıran tüm arşiv mekânlarına…

Velhasıl her muhtaca ulaştırmak sizin “asıl” işiniz.

Unutmayınız ki kabul edilmiş fikirlerin namusu tüm muhataplarının ortak emanetidir.

Kitabı sipariş etmek için klâsik yollar yanında Yeni Asya’nın kurumsal WhatsApp hattına da mesaj gönderebilirsiniz: (0546) 539 13 69