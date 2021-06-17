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17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“Bir gece, ansızın …” Kanunu

Ahmet BATTAL
17 Haziran 2021, Perşembe
İktidarın ve “görevlendirdiği” milletvekillerinin teklifiyle TBMM’de hızlıca görüşülüp geçen gün yürürlüğe giren ve aslında iktisadî krizin boyutunu gösteren 7326 sayılı malî yapılandırma ve af kanununa yine AKP vekilleri eliyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir madde eklendi.

Teklif İzmir milletvekili iktisatçı Yaşar Kırkpınar, Erzurum milletvekili malî müşavir İbrahim Aydemir ve Ankara milletvekili iktisatçı Orhan Yegin’e aitti: 

“Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburî hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır.”

Oysa gerekçe şöyle: “(yurt dışında) … yükseköğretim kurumları adına öğrenim görmeye hak kazanan adayların, mecburî hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kadrolarına atanabilmek için ‘doktora öğrenimlerini tamamlamaları’ şartına özellikle dikkat çekilmiştir. … sadece yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktorasını bitirmeden dönen adayların, cari usûl (ALES, yabancı dil puanı, diploma notu, bilim sınavı) dışında, doktoralı adayların da önüne geçirilerek adına gittikleri yükseköğretim kurumun kadrolarına atanmaları akademik yeterlilikler, sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından doğru değildir. Bu nedenle, önergeyle yükseköğretim kurumları adına gidip, ancak doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara yurda döndüklerinde adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına veya öğretim görevlisi kadrolarına atanma imkânı verilmektedir.”

Özetle gerekçe “mecburî hizmet yükümlülüğünden doğan akademik kadro avantajı için yurt dışında yüksek lisans yetmesin, ancak doktora yapanlar kadro alsın” diyor. Ama kanun hiç de öyle demiyor. 

Tam bir “men ne direm, tamburam ne çali” hikâyesi. Zaten görüşmelerde YÖK Personel daire Başkanı konuyu doğru anladıklarını gösteriyor: “Eğer adına gittiği üniversitenin öğretim üyesi olarak atanma şartlarını sağlıyorsa doktor öğretim üyesi kadrosuna atansın, ama sağlamıyorsa ‘Amerika, Kanada’da, İngiltere’de doktora yapmış birisini dışarıda bırakmayalım, öğretim görevlisi kadrosuna atansın’ diye bir düzenleme getiriliyor burada. … Yani mutlaka doktora yapsın, … adına gittiği üniversitenin şartlarını sağlıyorsa hoca olsun; sağlamıyorsa bu kadar emek verilmiş, doktora yapmış, bir istisna tanıyalım, öğretim görevlisi kadrosuna atansın.”

Komisyonda Diyarbakır milletvekili Garo Paylan ısrarla “etki analizi” istedi, ama nafile. 

Muhalif milletvekilleri Durmuş Yılmaz, Sibel Özdemir ve Erhan Usta da “konu önce Millî Eğitim Komisyonu’nda görüşülsün” dediler, ama onlar da muhalif ya onların ibadeti de nafile. 

Millî Eğitim Komisyonu üyesi milletvekilleri de “konuyu bize gönderin, görüşelim” diye dilekçe verdi. Ama bu teklif de maalesef Başkan Cevdet Yılmaz’ın “bu iş para ile ilgili” kabilinden manevrasıyla kurulan İçtüzük bürokrasisine takıldı ve Ankara milletvekili Yıldırım Kaya’nın “bu düzenlemenin parayla ne alâkası var” demesine rağmen konu uzman komisyonun önüne gidemedi. 

Artık bir “kanun” var. Ve YÖK’ün önünde.

Ama şu soruların cevabı yok: 

- Kadro şartı ve ilân prosedürü (dolayısıyla akademik rekabet kuralları) uygulanacak mı yoksa “doğrudan atama” mı olacak? 

- Aynı durumda birden çok kişi varsa kime öncelik verilecek?

- Bu hüküm hangi tarihten sonra dönenlere uygulanacak?

- Öğretim görevlisi kadrosunda mecburî hizmetini bitirmiş olanlar kadro beklerken sonradan gelenler onun önüne geçebilecek mi? 

YÖK ne yapsın? 

Çalsın oynasın. 

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