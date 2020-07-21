Buna deymiş, buna deymemiş!

Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi iken üç ay önce Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 15 Temmuz anma töreninde aynen şöyle konuşmuştu:

“Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de … kişilere de, sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz, birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu, bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda…”

Bu sözler üzerine, sağdan soldan, içeriden dışarıdan birileri “hiç pişman olan bir FETÖ’cü gördünüz mü?” ya da “FETÖ’yü mü koruyorsun?” türünden saçma gerekçelerle “tepki” göstermiş ve adamcağızı linç etmeye kalkmıştı.

Bunun üzerine Yaramış Hürriyet’e konuşmuş. “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim”(!) demiş.

Ama şu izah pek yakışmış. (Pardon “yakışmamış” demek istemiştim!)

“Konuşmamın bir bölümünde darbe teşebbüsüne karışmış şeklinde bir açıklamam oldu. Aslında ifade etmek istediğim, teşebbüse karışmamış, ama bir şekilde bu FETÖ dediğimiz lânetli terör örgütünün ihanet tarafını görmüş, bildiklerini savcılılarla, hâkimlerle paylaşmış insanları kast etmek istedim.”

Halbuki konuşmasını tekrar tekrar izlediğimizde hiç böyle bir anlam çıkmıyor. Gayet net.

Eğer illa izah gerekiyorsa doğru izah şu olurdu: “Darbeye karışmış ve cezasını çekmiş insanları ıslah etmek de devlet ve toplum olarak bizim görevimiz değil mi? Ben bunu kastettim.”

Ama Yaramış böyle yapmamış.

Habire çevirmiş, çevirdikçe çuvallamış:

“Tepkiler gelince fark ettim. ‘Ben bu sözü nasıl söylemişim’ dedim. Deniyor ki, ‘Darbeye karışmış milletimize silâh doğrultmuş insanları kast ettin.’ Ben öyle bir şey kast etmedim. Maalesef o kelimeyi kullanmamam gerekiyordu. ‘Karışmamış’ demem gerekiyordu. Bu bana büyük bir ders oldu… Ben etkin pişmanlık gösteren insanların toplum içine karışmasını istiyorum. Bu sözlerimin arkasındayım. Maalesef haklı olarak tepkiler geldi. Bu ‘karışmış’ kelimesini yok sayıyorum, kabul etmiyorum. Bu lânetli terör örgütü o gün insanlarımıza, polisimize, halkımıza silâh doğrulttu. Affedilmelerini istemem mümkün değil… Nedamet duyan, pişmanlık duyan kişiler, bu darbe teşebbüsüne karışmamış, ihanet tarafını görünce iltisakını kesmiş ve etkin pişmanlık gösterip mücadeleye katılanları kast ettim ve tekrar FETÖ’nün eline düşmemesi için kazanmamız gerektiğini söylemek istemiştim aslında.”

Bir tepki de bizden gelsin: Yaramış’ın savunmasının bu kısmı, basının bastırması sonucu oluşan bir pastırma çemeni tadında. Yaz günü … geçelim.

Ama asıl vahimi şu açıklamaları: “Cumhurbaşkanımıza ‘karışmış’ kelimesini yanlış kullandığımı anlatan bir metin yazdım. Kendisinden de bu cümleyi yanlış kullandığımı ilettim ve pişmanlığımı dile getirdim…

Ben Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü kararını saygıyla karşılarım. Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile buraya tayin oldum, o tayin etti, o aldığında hiç üzülmem. ‘Görevim, hizmetim buraya kadarmış’ derim. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum.”

İstifanın ve azlin tek yanlı birer hukukî işlem olduğunu bilmeyenler bir Anayasal Kurumun başında ve tarihin VİP dehlizinden geçip devlet yönetiyor.

“Ben izin vermedikçe kimse istifa edemez” diyen Devletlû Padişahım, bu nevî asakir-i mansureniz sana çok bile, sen çok yaşa!