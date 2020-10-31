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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cumhur İttifakı’nın bileşenleri

Ahmet BATTAL
31 Ekim 2020, Cumartesi
Sözcü’nün haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk-1 Barajının Rekreasyon Alanını yenilemiş ve önceki gün akşam açılışını yapmış.

Hayırlı olsun. Güzel işleri tebrik ederiz. 

Ama bizim haberle ilgimiz başka yönden.

Sözcü açılışa katılanlardan yola çıkarak haberi “Millet İttifakı’nı buluşturan açılış” manşetiyle duyurmuş.

Zira açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dâvetiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılmış.

Millet İttifakı’nın ana bileşenlerinin bir kısmının bu üç genel başkan olduğu elbette doğrudur. 

Demokratlığın ve tam demokrasi isteğinin her partide bulunduğunu varsaymak ve bulunmasını istemek de elbette kıymetlidir. 

Ama muhalefette birleşme gerçek bir birleşme değildir. İktidarda birleşmek üzere birleşmeyi hedeflemek lâzım. 

Eğer bu ittifakın gerçek bir Demokrasi İttifakı olması isteniyorsa bu üç liderin ve ekibinin bazı hususlara dikkat etmesi lâzım:

- İttifakın ortaklarını çoğaltmalı. 

- Millete ümit vaat etmek yetmez. İcraatı taahhüt etmeli. 

- Yeni Anayasa vizyonunu ortaya koymalı. Köşe taşları belli olmalı.

- Parlamenter sisteme dönüş sözü vermeli ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin (GPS) ana hatlarını yazıp açıklamalı. 

- AKP’ye sadece “karşı olmak” için karşı olmamalı. 

- AKP’nin minderine çıkmamalı. Kendi demokratik rekabet minderini kurmalı. 

- AKP’nin dinî ve millî değerleri siyasetine alet etme biçimlerini deşifre etmeli ve aynı hataları yapmamaya dikkat etmeli.

- Demokratlığın asgarî değerlerini tarif etmeli ve kalıcı bir demokratik cephe oluşturmaya çalışmalı. 

Bir de şu var: 

Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi çizgisinde iken 2002 sonrası AKP’ye giden oyların şimdi de başka partilere gitmesi problemi gerçek anlamda ve kalıcı biçimde çözmeye yetmez. O oyları geriye baba ocağına döndürmek lâzım. 

Bunun için de önce demokratlığın ne olduğunu siyaset meraklılarına ve bilhassa entelektüellere anlatabilmek lâzım. 

Yine bunun için Köprü Dergisi’nin Demokratlık sayısını (Kış-2014, Sayı 125) koli koli alıp dağıtıp okutmak lâzım. 

Bir zamanlar Demirel’in benzer kitaplar için yaptığı gibi…

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