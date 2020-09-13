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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Cumhuriyet, sivil toplum ve AB

Ahmet BATTAL
13 Eylül 2020, Pazar
Bu hafta boyunca son beş yazımızda “cumhuriyet hakkında kim ne düşünüyor?” sorusunun cevabını aradık. Bugün işin güncel yönünü de değerlendirerek konuyu bitirelim.

Son yıllarda ve bilhassa son haftalarda yine basın eliyle yine 28 Şubatvarî operasyonlar çekiliyor.

Sun’î yolla şişirilmiş ve üzerine “şeyh, hoca, efendi” yazılmış olan çok sayıda balon ardarda patlatılıyor. Şişirilirken içine salınmış olan kötü kokular etrafa yayılıyor.

Böylece insanlarımıza “bu da mı …?”, “bunlar da mı…?”, “bizimki de mi …?” soruları eşliğinde ardarda ve yeni yeni hayal kırıklıkları yaşatılıyor.

Bu projeye medya ve bilhassa sosyal medya alet ediliyor. Başta “FETÖCÜ” kelimesi olmak üzere bütün “..öcü”ler ve “…öcülük”ler korkutma aracı olarak kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Cemaatler Raporu gibi tezviratlara alet edilerek iyice silikleştiriliyor ve itibarsızlaştırılıyor.

Böylece, dindar insanlar, dinin ancak –her ne demekse- “dindar iktidar” sayesinde ayakta kalabileceğine iyice inandırılıyor. Onlar dindar iktidarın ancak KK yani “kusursuz ve karizmatik” dindar lider ile devam edebileceğine zaten inandırılmışlar!

Bu durumda geriye tek mesele kalıyor: O dindar liderin balonuna kirli hava basılması ve patlatılması. (Bu incelikleri plan- layanlar her halde onu da planlamıştır. 2013’te Silivri’den çıkan din muarızlarının, “bütün cemaatlerin ve tarikatların kökünü kazıyacağız” taahhüdü, her halde “boş laf” değildi ki dikkate alınmasın.)

Konunun bu yönüyle ilgili 1 Ocak 2019 tarihli “Söndürmeciler şişirmecilere ve patlatmacılara karşı!” başlıklı yazımızın linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/sondurmeciler-sisirmecilere-ve-patlatmacilara-karsi_482529

“Devlet dini”ni zaten ayakta öldürmüş olan derin devletin amacı “sivil din afyondur” tezini bilhassa genç zihinlere yerleştirmek. Amaç sivil toplumu, ama bilhassa dindar sivil toplumu öldürmek. Bunu görmemek için kör olmak yetmez!

Çare sivil toplumu güçlendirmek. Zira demokratik cumhuriyet güçlü sivil toplumu ister ve gerektirir.

Çare dindar sivil toplumu güçlendirmek. Zira din hayatın hayatıdır. Ölümden sonrası hakkında fikir söylemeyen sivil toplum organizasyonları dünyanın kendisi gibidir; basittir zira geçicidir.

Ölüme karşı cesaret aşılayan ve böylece hayatı anlamlı hale getiren hatta “ölümü öldüren” dinî sivil toplum örgütleri ise ekmek fabrikası gibi gereklidir.

Bunları güçlendirmenin yolu ise dev- let ve siyaset karşısında müstağni ve gerektiğinde dik durabilen sivil cemaatleri güçlendirmekten geçer.

Sivil toplumu hayatta tutmanın ve güçlendirmenin yolu da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunu yeniden açmaktır.

Cumhuriyetçiler siyasette, diyanette, … hatta sporda vs. imtiyazlı liderliklerle kurulu bütün yapıları reddeder. Devlette de sivil alanda da. Bu sebeple zaman “…”ların balonuna binme zamanı değildir. Zaman akıl ve hikmete dayalı ekip ve cemaat zamanıdır.

Ey samimî dindarlar,

Dininiz için de dünyanız için de; devlette de sivil alanda da; cumhuriyetçi olunuz. Hayranlıklarla şişirilmiş ve patlatılma sırasını bekleyen balonlarla dolu bir sema arayışından vazgeçiniz. 

Allah’ın ipine gönülden ve sımsıkı sarılmak istiyorsanız, denize düşenin yılanı misali zoraki tutunulan bütün ipleri bıraktırabilen Avrupa Birliği size örnek olsun.

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