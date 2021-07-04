Ankara’da Bakanlıklarda ve diğer resmî kurumlarda bedava dağıtılan ve “bedava sirke” gibi muamele gören günlük bir “lâ gazette”nin önceki günkü sayısında “Bu bir ilân sayfasıdır” mini başlığı altında koca bir sayfayı kaplayan bir “reklâm” vardı.
“ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ’NİN 100 YILLIK ŞANLI TARİHİ VE BAŞARI KODLARI” başlığıyla Çin’i ve komünizm’ini övüyordu. Eski TCK 141-142’yi kaldıranların kulakları çınlamıştır.
Anlaşılan Çinliler parayı bastırıp reklâmlarını yayınlatabilmişler.
“Para gönüle girmez, ama gönül de herkeste olmaz” denmiştir. Geçelim.
Haber değeri taşıyan bu habere biz sadece Sol Gazetesi’nde rastladık. Şaşırdık mı? Hayır.
Gomonis düşmanı Merhum Türkeş hayatta olsaydı muktedir MHP’ye ve iktidar ortağına bu gazetesi ve bu reklâmı hakkında ne derdi bilemiyoruz. Muhtemelen “bu ne, perhiz; bu ne, lahana turşusu” bile diyebilemezdi.
Ama biz ilâhilerin dilini “iyi bilen” AKP’li dostlarımıza bir mersiye/tersiye yazarak derdimizi şiirle anlatabiliriz. Anlayana zaten sivrisinek yeter.
***
Güzel âşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?
yerine
Vurgun âşık fitneleri
Sezemezsin demedim mi?
Bu bir ilân zokkasıdır
Göremezsin demedim mi?
***
Demedim mi? Demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi? Ah,
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?
yerine
Demedim mi? Demedim mi?
Seçmen sana söylemedim mi? Ah,
Bu bir calut lokmasıdır
Yer şişersin demedim mi?
***
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
yerine
Yutuveren kalır naçar
Gözlerinden ateş saçar
Bu sınav da gelir geçer
Geçemezsin demedim mi?
***
Not: Mersiye “ağıt” demektir ve öleni yüceltmek içindir. Biz elbette kimi ve neyi yücelteceğimizi iyi biliriz!
Endişeye mahal yok.