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4 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Demedim mi, demedim mi?

Ahmet BATTAL
04 Temmuz 2021, Pazar
Ankara’da Bakanlıklarda ve diğer resmî kurumlarda bedava dağıtılan ve “bedava sirke” gibi muamele gören günlük bir “lâ gazette”nin önceki günkü sayısında “Bu bir ilân sayfasıdır” mini başlığı altında koca bir sayfayı kaplayan bir “reklâm” vardı.

“ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ’NİN 100 YILLIK ŞANLI TARİHİ VE BAŞARI KODLARI” başlığıyla Çin’i ve komünizm’ini övüyordu. Eski TCK 141-142’yi kaldıranların kulakları çınlamıştır. 

Anlaşılan Çinliler parayı bastırıp reklâmlarını yayınlatabilmişler. 

“Para gönüle girmez, ama gönül de herkeste olmaz” denmiştir. Geçelim. 

Haber değeri taşıyan bu habere biz sadece Sol Gazetesi’nde rastladık. Şaşırdık mı? Hayır. 

Gomonis düşmanı Merhum Türkeş hayatta olsaydı muktedir MHP’ye ve iktidar ortağına bu gazetesi ve bu reklâmı hakkında ne derdi bilemiyoruz. Muhtemelen “bu ne, perhiz; bu ne, lahana turşusu” bile diyebilemezdi. 

Ama biz ilâhilerin dilini “iyi bilen” AKP’li dostlarımıza bir mersiye/tersiye yazarak derdimizi şiirle anlatabiliriz. Anlayana zaten sivrisinek yeter. 

***

Güzel âşık cevrimizi

Çekemezsin demedim mi?

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi?

yerine 

Vurgun âşık fitneleri

Sezemezsin demedim mi?

Bu bir ilân zokkasıdır

Göremezsin demedim mi?

***

Demedim mi? Demedim mi?

Gönül sana söylemedim mi? Ah,

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi?

yerine 

Demedim mi? Demedim mi?

Seçmen sana söylemedim mi? Ah,

Bu bir calut lokmasıdır

Yer şişersin demedim mi?

***

Yemeyenler kalır naçar

Gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer

Duyamazsın demedim mi?

yerine 

Yutuveren kalır naçar

Gözlerinden ateş saçar

Bu sınav da gelir geçer

Geçemezsin demedim mi?

***

Not: Mersiye “ağıt” demektir ve öleni yüceltmek içindir. Biz elbette kimi ve neyi yücelteceğimizi iyi biliriz! 

Endişeye mahal yok. 

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