Ankara’da Bakanlıklarda ve diğer resmî kurumlarda bedava dağıtılan ve “bedava sirke” gibi muamele gören günlük bir “lâ gazette”nin önceki günkü sayısında “Bu bir ilân sayfasıdır” mini başlığı altında koca bir sayfayı kaplayan bir “reklâm” vardı.

“ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ’NİN 100 YILLIK ŞANLI TARİHİ VE BAŞARI KODLARI” başlığıyla Çin’i ve komünizm’ini övüyordu. Eski TCK 141-142’yi kaldıranların kulakları çınlamıştır. Anlaşılan Çinliler parayı bastırıp reklâmlarını yayınlatabilmişler. “Para gönüle girmez, ama gönül de herkeste olmaz” denmiştir. Geçelim. Haber değeri taşıyan bu habere biz sadece Sol Gazetesi’nde rastladık. Şaşırdık mı? Hayır. Gomonis düşmanı Merhum Türkeş hayatta olsaydı muktedir MHP’ye ve iktidar ortağına bu gazetesi ve bu reklâmı hakkında ne derdi bilemiyoruz. Muhtemelen “bu ne, perhiz; bu ne, lahana turşusu” bile diyebilemezdi. Ama biz ilâhilerin dilini “iyi bilen” AKP’li dostlarımıza bir mersiye/tersiye yazarak derdimizi şiirle anlatabiliriz. Anlayana zaten sivrisinek yeter. *** Güzel âşık cevrimizi Çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? yerine Vurgun âşık fitneleri Sezemezsin demedim mi? Bu bir ilân zokkasıdır Göremezsin demedim mi? *** Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah, Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? yerine Demedim mi? Demedim mi? Seçmen sana söylemedim mi? Ah, Bu bir calut lokmasıdır Yer şişersin demedim mi? *** Yemeyenler kalır naçar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? yerine Yutuveren kalır naçar Gözlerinden ateş saçar Bu sınav da gelir geçer Geçemezsin demedim mi? *** Not: Mersiye “ağıt” demektir ve öleni yüceltmek içindir. Biz elbette kimi ve neyi yücelteceğimizi iyi biliriz! Endişeye mahal yok.

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