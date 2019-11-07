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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dolarlar boşalırlar

Ahmet BATTAL
07 Kasım 2019, Perşembe
Sekiz on sene önce, bazı gazeteler ve televizyonlar, bir başsavcının devletin başsavcısı gibi göründüğü, ama aslında ETÖ diye kısaltılan bir terör örgütünün adamı olduğu algısını kuvvetlendirmek için başsavcının adliye bahçesine “imara aykırı” olarak yaptırdığı(!) kamelyayı/kameriyeyi haber yapıyordu.

Birileri de bu tür haberlere inanıyor ve fikrini ve tavrını beğenmediği her muhalife saydırıyordu. 

Sonrası malûm: 

Yayınlayanlar ikiye bölündü, birileri birilerine saydırmaya başladı. Devlet de işe girince saydırma biçim değiştirdi. Gitti ETÖ, geldi FETÖ.

Ama o dönemde basının gazına gelerek saydıran saftirikler var ya… Onların bir kısmı şimdi sus-pus. “Acaba ETÖ hiç mi yoktu ki” noktasına irtica ettiler. O zamanki devleti abi sanan diğer bazıları da “abiler hiç yanlış yapmadı/yapmaz” nakaratındalar. 

Biz halen de aynı noktadayız. ETÖ ve hatta ETÖ’ler vardı, ama “kamelyadan tayyare” ETÖ üyeliğine delil olamazdı.

Böyle dedik diye o zaman bizi de ERGENEKONCU ilân edenlere de yakalarsak sözümüz var. 

***

Üç sene önce besleme medya eliyle bir başka “kamelyadan tayyar” haber yayıldı:  “FETÖ terör örgütünün mensuplarında bir dolar bulunurmuş. Bu bir dolarlar, okunmuşmuş, üflenmişmiş.” 

Ya da bazılarına göre “aslında bir şifreymiş, haberleşme aracıymış.” 

Bu saçma furya başlayınca evinde bir dolarlar olanlar çaktırmadan ziyan etmenin yollarını aradılar. Bir dolarlar, resimli gazetelerin icat ettiği hukuka göre resmen tedavülden kalktı. 

Çünkü bir dolar bulundurmak resmen(!) suçtu. (Hatta bir süre sonra bırakın bir doları, Dolar ve Euro bulundurmak neredeyse vatana ihanete eşit suç sayılır oldu. Ama Allah’tan bu fırtına çabuk geçti.). 

O dönemde bizler bu saçma bakışı deşifre eden yazılar yazdık: “Devlet darbecileri ve diğer suçluları elbette cezalandırsın, ama cemaat=örgüt diyerek cemaate mensubiyet delillerini terör örgütü üyeliği delili sayıp cemaat mensubu olmayı suç saymaya varan bu tehlikeli gidişe uyanın” dedik. 

Biz bunları yazdık diye bizi FETÖ’cü/ FERGENEKONCU damgasıyla damgalamak istediler.

Nitekim buna inanan ve “Devlet ne diyorsa o doğrudur” diyen zavallılar da oldu. Ama önceki gün o zavallıların safsata inançlarında çöküş başladı. 

Zira Mehmet Altan hakkında beraat kararı veren mahkeme, tutuklama öncesinde evindeki aramada ele geçirilmiş(!) olan bir dolarların da kendisine iadesine karar verdi. 

Ey dolarlarını çöpe atanlar, ey bir dolarları suç aleti saydıran medya cambazları, siz deyin hele, ne olacak bu dâvâların sonu? 

İşte bu konuda yine biz korkuyoruz. Korkuyoruz ki masumların suçlularla beraber doldurulduğu torba bu ağırlığı taşıyamayacak, dibi patlayıp boşalacak ve gerçek suçlular da aramıza karışacak. 

Neredesin ey akıl! Yazık değil mi bu millete… 

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