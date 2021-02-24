Habere bak, demokrasiye gel

Demokrasinin beşiği Türkiye’miz. Türkiye’mizin göz bebeği İstanbul’umuz.

Bugün bu şehrimiz bir demokrasi gösterisine daha sahne olacak. (Gösteri dediysek gerçek anlamıyla gösteri yani.).

Muhteşem Devlet Partimizin en büyük vilayet kongresini yapacağız.

Ve Türkiye Dünyaya Reisin beşten de ondan da şundan da bundan da büyük olduğunu bir kere daha gösterecek.

İç ve dış düşmanları bir kez daha kıskandıracak.

Aynen 1930’lardaki gibi.

Adaylar demokratik biçimde yarışacak. (Özür, “lar” eki fazlalık olmuş ama kalsın artık.).

Oylar havada uçuşacak. Delegeler tekten seçmeli seçimini yapacak. Veeee bingoooo.

Reisimizin emriyle demokrasi “tam yerine” bir kez daha oturacak.

Parti içi demokrasi böylece Voyvodalı yerine oturacak ki ülke içi demokrasi de haddini bilsin ve kıskanç dünya demokrasileri de dersini alsın.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, önceki gün twitter’dan yaptığı açıklamada en güçlü adayın -bizim de hemşerisi olmakla gurur duyduğumuz- Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu. (O “en güçlü” demedi, ama biz onu öyle anladık.).

Bu açıklama basında da aynen böyle duyuruldu: “AKP İstanbul il başkan adayı belli oldu.” (Gerçi galiba haberde “adayı” kelimesi fazlalık olmuştu, ama olsun. Zaten haberin içeriği her şeyi olduğu gibi açıklıyordu.).

Zira Kandemir’in açıklaması aynen şöyleydi:

“24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak’a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun.”

Elbette hayırlı olacak. Reis der de hayırsız olur mu?

Aday aslında tam bir Millî Görüşçüymüş ve Saadet Partiliymiş. Olsun. Önemli olan ithalatımızın artmasıdır.

Adayın adını Reisimize yerli ithal malı Kurtulmuş vermiş ve ithalatçıbaşı Kutan onaylamış. Ne güzel işte. Yerli ve millî!

Aday aslında yerelde AKP yöneticileri tarafından pek de iyi anılmıyormuş. Olsun bundan sonra iyi anılır artık. Anmayan kendi bilir.

Bu yeni il başkanı parti içi dengeleri çok bozacakmış. Canım sende, kurarız yeni denge. Dert mi!

Aday aslında işi sarayda bitirmiş. Adaylık işin süsüymüş. Karşısına rakip filan çıkmayacakmış. Niyetlenene parmak sallanacakmış. Hele Şenocak’a! Beşparmak dağları gösterilecekmiş.

Olsun. Bizim demokrasinin de o kadar kusuru olsun artık.

Hem o zaten o dul kadının kızı!