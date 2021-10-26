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26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı’nı göreve dâvet ediyoruz

Ahmet BATTAL
26 Ekim 2021, Salı
Belki de savcıları göreve dâvet etmemiz lâzım, ama biz o kadar cesur değiliz. (Zaten yargının bertaraf ve bakımsız olması sebebiyle kendilerine böyle bir görev ve rol biçmemiz mümkün de değil.)

Bu sebeple biz şimdilik İçişleri Bakanlığı ile yetinmek istiyoruz. Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün müfettişlerini -izin verirlerse- göreve dâvet edelim.

Mevzu şu: Bir üniversite, kendi personeline şu maili göndermiş: “Ülkemizin değişik yerlerinde meydana gelen yangın felâketinde zarar gören ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi amacıyla Üniversitemiz tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan yardım kampanyası devam etmektedir. … toplanan yardımlar Üniversitemiz adına Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki OGEM-VAK ‘Fidan bağış’ hesabına aktarılacaktır.”

Mailde hesap adı olarak “Fidan Bağışı Kampanyası” ve bir de IBAN numarası var.

Duyurudaki “Orman Bakanlığı bünyesindeki vakıf” lâfları bizi işkillendirdi.

Zira biliyoruz ki 2004’te yürürlüğe girmiş olan 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun”, kamu kurumlarının dernekler ve vakıflarca sömürülmesini ve dernekler ve vakıfların kamu kurumlarının adını, adresini, insan kaynağını kullanarak bağış toplamasını vs. yasaklıyor. 

Sebebi gayet açık: Vakıf ve dernekler “devlet kurumu” değiller. Devlet yetkisi kullanamazlar. Kamu kaynağı kullanılarak bağış toplamaya kalkarlarsa bunlar aslında bağış değil bir tür vergi ve harç olur. Üstelik bütçe ve denetim dışı ve keyfî harcamaya açık olduğu için de aslında harç değil bir tür haraç olmuş olur.

(Bu kanunun çıkarılabilmesi için o yıllarda milletvekillerine gönderdiğimiz ve netice alınabildiği için iftihar ettiğimiz mailler ve kendilerinden gelen cevaplar arşivimizde. Bunlardan biri de o tarihte henüz milletvekili olan Abdullah Gül’e ait.)

Tam adı “Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı” olan bu vakfı internetten araştırdık. www.ogemvak.org.tr” alan adını kullanıyor.

Afili bir sitesi var. Vakfın YK Başkanı Orman Genel Müdürü, Başkan yardımcısı ve bir YK üyesi Orman Genel Müdür yardımcıları.

Sitede vakfın adresi var ve “Orman Bakanlığı bünyesinde” değil, ama hayli yakın bir yerde bir apartman dairesinde konuşlanmış!

Vakfa yüksek miktarda bağışta bulunanlar belli. Ve ilk sıralarda elbette kamu bankaları var!

(Kamu kaynağı kullanan bankalar bu bağışı nasıl yapar? Neden yapar? Kimin kararıyla ve kimin telkiniyle yapar? Bunlar ayrı bir bahis.)

Görünüşe göre kamu yararına vakıf statüsünde olmayan bu vakıf “Yardım Toplama Kanunu”na riayet etmekte midir?

Yukarıda bahsettiğimiz özel kanun kapsamındaki yasaklara uymakta mıdır?

Özel Kanunun 2/d maddesindeki “Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz” kuralına istisna getiren Geçici 2. maddedeki “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır” kuralı, kuruluştan sonra görev alan ve tüzükte ismi bulunmayan kamu görevlileri için geçerli midir? Neye dayanarak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmî web sayfasında “Ayrıca OGEM-VAK aracılığıyla bağışta bulunmak isterseniz” denilerek vakfın aktif linki verilmiş.

Linki: https://www.tarimorman.gov.tr/ TRGM/Duyuru/355/11-Milyon-Fidani-Toprakla-Bulusturuyoruz

Bu usul Kanuna uygun mudur? Ayrıca “aracılığıyla” ne demektir?

Bu Kanuna uyulmuyorsa 3. maddedeki hapis cezaları kimlere verilecek?

Bilhassa 2/f maddesindeki “Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.” kuralına uyuluyor mu?

Öyle ise ne âlâ. 

Değilse vazifelileri göreve dâvet ediyoruz.

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